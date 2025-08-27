“Vos hacé fiambre”: condenaron al sicario de una banda narco que pedía crímenes por encargo

Un sicario de la organización liderada por el recluso Julio Andrés Rodríguez Granthon –condenado por homicidio y narcotráfico– aceptó este martes un juicio abreviado por el que recibió 14 años de prisión. Se trata de Alexis Mauro “Maurito” o “Rafa” Rial (23), de quien se conoció una escucha telefónica de abril de 2022 donde ordenaba “hacer fiambre” a otro miembro de la organización, al hacer alusión a crímenes por encargo.

La audiencia se llevó adelante en horas de la tarde en el Centro de Justicia Penal. El juez Mariano Aliau homologó el procedimiento abreviado que había sido acordado entre los fiscales Gisela Paolicelli y Pablo Socca con la defensa de Rial por los delitos de asociación ilícita, extorsión agravada, portación ilegítima de arma de fuego, encubrimiento y doble tentativa de homicidio.

Uno de los casos por los que fue condenado el gatillero fue una balacera perpetrada el 29 de mayo de 2022 en inmediaciones de Balcarce y Lamadrid, cuando desde una moto dispararon contra dos jóvenes que estaban en un carrito de comidas rápidas y sufrieron heridas de arma de fuego en las piernas.

El nombre del sicario fue publicado por Rosario3 el 23 de diciembre de 2022, cuando el Ministerio Público de la Acusación imputó a la organización de Rodríguez Granthon. Particularmente, De 12 a 14 (El Tres) reprodujo una escucha telefónica que mantuvo el 26 de abril de 2022 Rial con otro sicario, Nazareno Uriel “Anteojitos” Gauna –ya condenado a 18 años y 10 meses de prisión–, donde hablaban de una forma descarnada sobre crímenes por encargo.

De acuerdo al audio ventilado como prueba, la conversación entre los dos gatilleros evidenciaba que no habían cumplido con un homicidio, ya que la orden de su inmediato superior en la asociación ilícita, el jefe de sicarios Brian Emanuel “Negro” Villalba –condenado a 6 años y 6 meses de cárcel–, había sido que asesinaran a las personas señaladas.

En los mensajes de voz que también publicó Rosario3, Rial le comentó a Gauna que había terminado de hablar con Villalba –preso en la cárcel de Piñero– para establecer el monto de dinero que tenían que pagarles por el ataque a tiros. También transmitió el reproche del jefe de sicarios de que no habían matado a sus dos objetivos.

“Me dice: «No mataron a nadie»”, expresó Rial al otro presunto gatillero, quien le responde sobre la tarifa que debía cobrar junto a otra persona por el encargo: “Eran 600 si los dos a los que le pegamos se hacían percha. ¿Cien palos al menos, boludo, eh? ¿O vos decís que no? Hay dos heridos”.

Rial después le dice de forma cruda y descarnada a Gauna: “Sí, amigo. Te va a tirar cien lucas, pero al loco le gusta… El loco te digo la posta, amigo, de palabra…El loco quiere fiambre. Vos le hacés fiambre y el loco te va a pagar lo que vos le pidas, ¿me entendés?”.

La respuesta también fue explícita y, a diferencia de otros diálogos donde los interlocutores saben que pueden estar siendo investigados, no guardan cuidados en usar algunos términos en código. “Ya sé, amigo. Yo les dije a los pibes que se paga solamente si es fiambre. Si no, no se paga nada. Les dije que tenemos que ir a lo seguro”, señaló Gauna y amplió: “Decile que yo le doy mi palabra que todos los trabajos que vamos a hacer de ahora en adelante va a haber fiambre”.

“Claro, amigo. No da para quedar mal y quemar la cabida. Escuchá, yo ahí le mando, pero ahora guardaba el celu una hora (en la cárcel). Pero ahora nos vamos a activar con los hermanos del pibe que nos mataron. Llevan una tarta (palabra utilizada en referencia a una ametralladora) y tienen dos cajas y media de confites (balas). Estamos bien armados, amigo”, retrucó Rial dando cuenta de una nueva balacera en venganza por una baja de la presunta asociación ilícita.