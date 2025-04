Volvió “Abrázame” a Radio TV Valle Viejo con Alejandra Luque: “El micrófono es imán para mí”

Se llama Alejandra Luque, y entre la noche de ayer sábado y la madrugada de este domingo 6 de abril, comenzó con una nueva temporada de su programa “Abrázame”, en Radio TV Valle Viejo. A la salida del primer envío de 2025, conversamos con la conductora radial.

-¿Cuántas temporadas con Abrázame?

-Iniciamos la quinta. Sí, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

-¿Y cómo nace la idea?

-La idea comenzó con un programa que se iba a llamar Quiéreme. Pero en el contexto de pandemia, lo que más extrañábamos eran los abrazos. Entonces, lo hice más abarcativo, porque el Quiéreme era muy de amor romántico. Y el Abrázame ya lo hice abarcativo a todo lo que nos ayuda a los seres humanos a seguir en el camino. Lo que sostiene, como el abrazo. O sea, los vínculos, el amor hacia la naturaleza, las personas, los amigos. Todo ese abanico.

-¿Traés todo preparado para el programa? ¿Lo elaborabas en tu casa?

-Algunas cosas sí, y otras, lo que va surgiendo de los mensajes de los oyentes. Siempre los he invitado a expresarse. Inicialmente creo que nos expresamos poco, poco y mal. Porque tendemos a hablar dentro de lo cotidiano y generalmente desde el enojo, desde la reacción. Y nos guardamos muchas cosas. Entonces, cuando ya no podemos, alguien nos falta, o se malogró una relación, viene el arrepentimiento, “si hubiera dicho, si hubiera”… Entonces, la invitación siempre fue a poner en palabras lo que uno siente. A no temer a expresar lo que se siente. Les he invitado a escribir cartas, o simplemente una dedicatoria especial. Una canción, pero que no venga solo el pedido de la canción, sino con una dedicatoria. Y llegan muchos.

-Y los oyentes responden…

-Sí, “te amo mucho”. Tal canción, “porque la amo mucho”. Listo. Hoy en día creo que no es tan común expresar lo que uno siente. Entonces, creo que para el que lo brinda y para el que lo recibe, es necesario. Y es bueno.

-¿Y a qué público te dirigís?

-Creo que desde los 30 años en adelante. Sin embargo, me sorprende que hay muchos niños que me siguen.

-¿Ah, sí?

-Sí, y les gusta.

-¿Ellos te escriben?

-O en la calle, cuando me ven, me reconocen. Y con mi hija analizábamos que hay un nexo con las abuelas. El niño escucha con la abuela, o con la mamá. Entonces comparten eso. También a ellos les llega. A mí me sorprende, porque es un programa para adultos.

-Claro, pero ellos escuchan acompañando al adulto.

-Están acompañando al adulto, pero el mensaje les llega. De alguna manera, también generan un vínculo, que yo lo noto. Que me piden sacarse una foto conmigo. Y yo soy su fan. Me lo dicen las compañeras de mis nietas. Llegan a mi casa y piden saludarme. O sea, le piden a mi nieta que me llame porque me quieren saludar.

-Te reconocen porque te ven también.

-Claro, sí. Pero me decía mi hija, “mami, mira cómo te miran”. Te miran con cariño. Se les nota una emoción. Y a mí me sorprende porque son de 10, 11, 12 años.

-Y, aparte, sos taxista. Y estudiante.

-Sí, estudio Producción y Dirección para Radio y TV.

-¿Y cómo la llevás?

-El primer año, bien, porque promocioné las 12 materias. Ahora, el lunes, comienzo el segundo año. Otras 12 materias para afrontar.

-¿Y seguís en El Noctámbulo también?

-Sigo en El Noctámbulo, sí, con móvil de exteriores.

-¿Qué onda? ¿Te gusta?

-Sí, me gusta. Es difícil que algo no me guste. Siempre encuentro algo que me gusta, en todo. En general. Aunque no me guste, a la larga le busco la vuelta. El taxi no me gusta.

-¿Ah, no?

-No. O sea, no lo hubiera elegido. Pero cuando estoy en el taxi, disfruto. Disfruto el pasajero, disfruto el paisaje, disfruto las calles. Disfruto la radio que me acompaña. Voy descubriendo todo. Observo todo el entorno. Entonces, me termina gustando.

-¿Tenés alguna locutora de referencia?

-Sí. ¿Local? Yo la escucho a Roxana Mercado y digo, “yo quiero ser como ella”.

-¿Qué te gusta de ella?

-La soltura que tiene, la velocidad mental para ir hilvanando, cómo hace las entrevistas. Me gusta también Mariana Ventrice. Yendo más lejos en el tiempo, Anita Martinena. Y si vamos a lo nacional, Nora Perlé, con Canciones son Amores. Y de Cadena 3 de Córdoba, Susana Buontempo.

-¿Qué te gusta de la noche?

-El misterio, la magia, no sé… me gusta escribir, me gusta la música, es como que viene el combo. La noche es el silencio, el ritmo compasado, las calles vacías. Es como que todo va en otro ritmo. En un ritmo más acorde con…

-Con el descanso, que llama a la inspiración.

-Sí, para la inspiración, la imaginación. Hay menos ruido que interfiera en el pensamiento.

-¿Y qué significa estar en Radio TV Valle Viejo?

-No puedo decir “un sueño” porque nunca me lo puse como meta, no lo imaginé. Y de repente me impacta y me emociona porque era la radio que escuchaban mis padres, que ya murieron antes de que yo comenzara. Ni se me cruzaba por la cabeza ni estudiar locución, ni estar en los medios. Nada. Era ama de casa, taxista, trabajadora independiente, gestora. ¡Ah, soy gestora también! Todo lo administrativo siempre lo he manejado mucho. Y comerciante, costurera, tengo el título, pero nunca ejercí. No me había imaginado trabajar en radio. Entonces, ¿por qué elegí locución? Bueno, porque escribo poesía y hacía los recitales poéticos y para mejorar la voz, el uso de la voz. Después lo descubrí, me enamoré. Y ya, el micrófono es imán para mí. Con cámara o sin cámara, me encanta.

Programa: “Abrázame”

Horario: Domingo de 00 a 02 de la madrugada

Operadores: Kevin Tapia y Marcelo Rodríguez