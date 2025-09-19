Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre

La confianza del consumidor en la Argentina volvió a caer en septiembre tras el fuerte derrumbe registrado en agosto, según el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. Las últimas mediciones reflejaron el impacto persistente de la coyuntura económica sobre las expectativas y decisiones de los hogares, con marcadas diferencias entre regiones y segmentos de ingreso.

Según la encuesta que realizó el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT junto a Poliarquía Consultores, septiembre trajo un descenso adicional del 0,33% frente a agosto, un porcentaje bastante menos negativo que el registrado durante el mes pasado, cuando el ICC mensual descendió 13,9% respecto de julio. Ese retroceso llevó el indicador a uno de sus valores más bajos en muchos meses, marcando una clara inflexión en la percepción social que el equipo de investigación atribuyó a un escenario de mayor volatilidad cambiaria y endurecimiento en las condiciones de crédito.

La caída acumulada de diciembre de 2024 a septiembre de este año alcanzó un 13,5%. En términos interanuales, septiembre exhibió una suba del 2,08% respecto a igual mes del año previo, aunque agosto había mostrado una baja del 3,7% contra agosto del año anterior, según los mismos relevamientos. Esta aparente contradicción refleja el efecto de recuperaciones parciales, con marcadas oscilaciones de expectativas durante la gestión del presidente Javier Milei.

La evolución mensual impactó en todos los componentes del ICC, que considera la propensión a la compra de bienes durables, la evaluación sobre las condiciones presentes y las expectativas futuras. Los retrocesos se observaron tanto a nivel global como en las principales zonas urbanas, pero la dispersión geográfica y social aportó matices significativos.

Durante septiembre, el comportamiento del indicador no fue homogéneo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) arrojó un incremento intermensual del 9,58%, en contraste con el Gran Buenos Aires (GBA), donde se dio una caída del 0,84%, y el Interior del país, que registró una baja superior, del 3,73%. En términos anuales, CABA subió un 4,74%, el Interior, un 7,07%, mientras el GBA quedó 1,93% por debajo de septiembre de 2024.