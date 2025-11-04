Radio TV Valle Viejo
Volvieron los mosquitos: cómo ahuyentarlos con dos ingredientes naturales que tenés en casa

Con el aumento de las temperaturas, los mosquitos se vuelven una molestia constante tanto en los hogares como en los espacios al aire libre. Si bien los espirales, aerosoles o velas de citronela son opciones comunes, muchos de estos productos contienen compuestos químicos que pueden resultar irritantes o perjudiciales para la salud.

En ese contexto, un truco casero sencillo y ecológico se popularizó rápidamente en redes sociales y foros de hogar sostenible: una mezcla natural de dos ingredientes comunes que, al combinarse, generan un aroma que los mosquitos no soportan.

Este método, que no requiere insecticidas ni productos tóxicos, es ideal para quienes buscan una alternativa segura para toda la familia, incluyendo niños y mascotas.

Cómo prepararlo paso a paso

Para ponerlo en práctica solo se necesita café molido seco —incluso puede reutilizarse el que sobra del filtro— y clavo de olor. Se colocan dos cucharadas de café seco en una pequeña fuente metálica o de cerámica, se agregan algunos clavos de olor y se prende una pequeña parte con un fósforo.

El humo que desprende es aromático, agradable y efectivo. En pocos minutos, el ambiente queda libre de mosquitos y, además, con un perfume natural que mejora el aire del hogar. La combustión lenta de esta mezcla genera una barrera olfativa que ahuyenta a los insectos sin contaminar ni dejar residuos.

Otra ventaja es que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, y su preparación no requiere ningún producto industrial ni gasto extra.

Por qué funciona este método casero

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los aromas fuertes como los del café y el clavo de olor contienen compuestos volátiles naturales que interfieren con los sensores olfativos de los mosquitos.

Estos insectos localizan a las personas por el olor corporal y el dióxido de carbono que exhalan. Sin embargo, los compuestos liberados por estos ingredientes bloquean su capacidad para detectar la presencia humana, alejándolos rápidamente.

A diferencia de los productos químicos, este truco no contamina el aire ni afecta a las plantas, lo que lo convierte en una opción amigable con el medioambiente y segura para usar cerca de mascotas o niños pequeños.

Un hábito fácil para mantener el hogar libre de insectos

Especialistas recomiendan aplicar este método dos o tres veces por semana, especialmente en zonas con mayor humedad o cerca de macetas y fuentes de agua. En jardines, puede reforzarse colocando pequeñas fuentes en distintos puntos estratégicos para maximizar su efecto.

Además de repeler mosquitos, la combinación de café y clavo de olor deja un aroma cálido y especiado, ideal para quienes prefieren alternativas naturales para aromatizar los ambientes y disfrutar del verano sin picaduras ni humo tóxico.

