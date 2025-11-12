Radio TV Valle Viejo
Volcó un camión que transportaba verduras y vecinos se llevaron la carga

Un camión de gran porte que trasladaba verduras volcó durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 676, en cercanías del Arroyo Vega, jurisdicción de la localidad correntina de Esquina.

El siniestro se produjo alrededor de las 3 de la mañana, cuando el vehículo, un Mercedes-Benz conducido por un hombre de apellido López, oriundo de Rosario, perdió el control y despistó hacia la banquina, quedando volcado sobre la calzada. El camión transportaba una gran cantidad de tomates, morrones, pepinos y otras verduras destinadas a mercados del sur del país.

El conductor sufrió lesiones leves

Según se precisó el chofer sufrió lesiones leves en el brazo y fue asistido en el lugar por personal sanitario. A pesar del fuerte impacto, el hombre logró salir por sus propios medios de la cabina y fue trasladado para su atención preventiva.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y Segunda de Esquina, además de agentes de la Policía Vial de Guayquiraró, quienes cortaron completamente el tránsito mientras se realizaban las tareas de remoción del rodado y limpieza de la calzada.

Vecinos se llevaron parte de la carga

Tras el accidente, vecinos de la zona se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse parte de la carga esparcida sobre la ruta. Cajas de tomates, morrones y otros vegetales quedaron desparramadas por varios metros, lo que generó demoras en el operativo de rescate y limpieza.

La Policía intentó ordenar la situación y preservar el cargamento restante hasta la llegada de los seguros y peritos intervinientes, aunque una parte importante del contenido fue retirada por particulares antes de que se reanudara el tránsito.

Investigación y tránsito reestablecido

El tránsito en la Ruta 12 permaneció interrumpido durante varias horas hasta que las autoridades lograron mover el vehículo siniestrado y despejar la zona. Recién hacia media mañana el paso vehicular fue habilitado de manera parcial.

