Volcó un camión que transportaba carne y la policía a los tiros impidió un saqueo

Un camión que transportaba carne volcó este lunes cerca del mediodía en la lateral del Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre, en Guaymallén, Mendoza. El siniestro provocó un importante caos vehicular y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Una gran cantidad de efectivos policiales y de Bomberos se encuentran desplegados en la zona, trabajando para ordenar el tránsito y controlar la situación generada tras el vuelco.

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 cuando, según informaron fuentes policiales, el chofer del rodado perdió el dominio tras chocar con una camioneta utilitaria. El camión frigorífico terminó volcado sobre el puente de Cañadita Alegre y gran parte de la carga de carne quedó desparramada sobre la calzada.

El conductor quedó atrapado dentro de la cabina por algunos minutos, aunque pudo salir con la ayuda de personas que se acercaron a asistirlo. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

Bomberos de Guaymallén trabajaron en el lugar debido a que el vehículo perdió combustible tras el vuelco. Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y optar por caminos alternativos para circular, ya que el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.