Volcó un camión de Gendarmería en Ruta 40: hay seis heridos

Un camión de Gendarmería volcó en la tarde de este domingo, cerca de las 15, en Ruta 40. Seis integrantes de la fuerza resultaron heridos y fueron trasladados al centro de salud más cercano.

Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, recibieron el llamado de emergencia y acudieron rápidamente al lugar kilómetro 2130 de la Ruta de los Siete Lagos, donde se registró el siniestro.

Según fuentes policiales, se trató de un vuelco y no hubo otros vehículos involucrados. No obstante, no trascendieron las causas del mismo.

Además, se informó que en el lugar se montó un gran operativo del cual participó Guardaparques, junto a Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén, personal de Salud, de Parques Nacionales y Gendarmería.

En cuanto a los heridos, se supo que son seis, con diferentes heridas. Todos ellos se encontraban en el hospital de Villa La Angostura para recibir la atención correspondiente.