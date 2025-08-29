Radio TV Valle Viejo
Violento ataque al recordado exboxeador salteño Héctor Hugo Vilte: lo dejaron inconsciente y buscan a dos sospechosos

El exboxeador salteño Héctor Hugo Vilte fue brutalmente atacado el martes por la noche en el barrio Intersindical, en un hecho que su familia denunció como intento de homicidio. El reconocido entrenador y referente del boxeo en Salta, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un corte profundo, además de varios hematomas. Los agresores continúan prófugos.

El incidente tuvo lugar cerca de las 20:10 en la calle Radio Nacional. Romina Vilte, hija de la víctima, contó que su padre se dirigía a buscar a su pareja, cuando un auto, que circulaba a gran velocidad, lo adelantó peligrosamente. Al reprochar la maniobra, Vilte hizo sonar la bocina, y en consecuencia, el conductor del vehículo dio un giro en U y le bloqueó el paso, impidiéndole pasar. 

Según el relato a El Tribuno, el exboxeador bajó del auto para confrontar al conductor. En ese momento, un joven de aproximadamente 30 años, descendió de otro auto y golpeó a puño a cerrado. Segundos después, otra persona lo atacó por la espalda con un palo en la cabeza. Al recibir el golpe, cayó inconsciente al suelo.

Luego de recuperar la conciencia, Héctor Vilte logró ponerse de pie y conducir por sus propios medios hasta un centro de salud cercano. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de inmediato en “código rojo” al Hospital San Bernardo, donde recibió más de 20 puntos de heridas en la cabeza. Aunque los estudios descartaron lesiones internas de mayor gravedad, permaneció internado durante la noche y continúa bajo observación médica para seguir de cerca su recuperación.

La denuncia fue realizada en la comisaría del barrio Docente Sur. Al día siguiente, efectivos policiales se presentaron en la casa de Vilte para tomarle declaración y confirmaron a la familia que los dos agresores ya están identificados, aunque todavía no han podido ser localizados. La causa quedó a cargo del fiscal penal N°3, Ricardo Samson.

