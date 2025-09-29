Violento arrebato a estudiante universitario catamarqueño

La víctima, identificada como Santiago Carrizo González, sufrió el ataque por parte de dos individuos que actuaron con extrema violencia. Los agresores, armados con elementos punzocortantes, no dudaron en amenazar al estudiante para desapoderarlo de sus pertenencias.

Entre los objetos sustraídos se encuentran un teléfono celular y elementos vinculados a sus estudios, esenciales para su actividad académica.

El hecho fue denunciado formalmente por la víctima, y en consecuencia, personal de la Comisaría Octava se encuentra abocado a la investigación del episodio, trabajando para esclarecer los hechos y dar con los responsables.