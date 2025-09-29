Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Violento arrebato a estudiante universitario catamarqueño

La víctima, identificada como Santiago Carrizo González, sufrió el ataque por parte de dos individuos que actuaron con extrema violencia. Los agresores, armados con elementos punzocortantes, no dudaron en amenazar al estudiante para desapoderarlo de sus pertenencias.

Entre los objetos sustraídos se encuentran un teléfono celular y elementos vinculados a sus estudios, esenciales para su actividad académica.

El hecho fue denunciado formalmente por la víctima, y en consecuencia, personal de la Comisaría Octava se encuentra abocado a la investigación del episodio, trabajando para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

  • Violento arrebato a estudiante universitario catamarqueño

    Violento arrebato a estudiante universitario catamarqueño

    La víctima, identificada como Santiago Carrizo González, sufrió el ataque por parte de dos individuos que actuaron con extrema violencia. Los agresores, armados con elementos punzocortantes, no dudaron en amenazar al estudiante para desapoderarlo de sus pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encuentran un teléfono celular y elementos vinculados a sus estudios, esenciales para su…

  • Pago a la Administración Pública y docentes en Catamarca

    Pago a la Administración Pública y docentes en Catamarca

    El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que los haberes de docentes y empleados públicos correspondientes al mes de septiembre de 2025 se acreditarán según el siguiente cronograma: *-Martes 7 de octubre*: Docentes, todas las terminaciones. *-Miércoles 8 de octubre*: Organismos de la Administración Pública Provincial. En este caso, los haberes serán percibidos con…

  • Catamarca: detienen a un hombre que había cometido un robo en pleno centro de la Capital

    Catamarca: detienen a un hombre que había cometido un robo en pleno centro de la Capital

    En la jornada de ayer, alrededor de las 12.00 horas, personal policial llevó adelante un rápido procedimiento que culminó con la aprehensión de Alfredo Mariano Díaz, de 43 años, señalado como protagonista de un hecho ilícito ocurrido en la Radio City, ubicada en la esquina de calles Maipú y San Martín, a pocos metros de…

  • Catamarca: alerta en Valle Chico por la presencia de un presunto depravado sexual que merodea la zona

    Catamarca: alerta en Valle Chico por la presencia de un presunto depravado sexual que merodea la zona

    Vecinos de Valle Chico viven momentos de preocupación e indignación al conocerse la denuncia de una madre que reveló el intento de rapto de su hija de apenas 12 años. El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre alrededor de las 16 horas, cuando la niña salió de su domicilio con destino a un kiosco…

  • Una mujer se descompensó en EC SAPEM mientras reclamaba por el monto de su factura

    Una mujer se descompensó en EC SAPEM mientras reclamaba por el monto de su factura

    Ocurrió esta mañana en las oficinas comerciales de la Empresa de Energía Catamarca SAPEM, cuando una persona concurrió a reclamar sobre el alto costo del servicio eléctrico. La mujer mayor de edad argumentaba la imposibilidad de abonar el importe y esta situación se la hizo saber al personal de la concesionaria. La usuaria sufrió una…

  • Catamarca: detienen a una mujer y secuestran marihuana en un puesto caminero de Paclín

    Catamarca: detienen a una mujer y secuestran marihuana en un puesto caminero de Paclín

    A las 07:20 de la mañana de hoy, mientras personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaba control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la ruta nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, procedió a controlar un colectivo de…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3