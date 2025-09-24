Violencia escolar en Catamarca: hospitalizan a un alumno atacado a golpes por sus compañeros

Un grave hecho de violencia se registró esta tarde en el interior de la Escuela Secundaria Nº 47 Ramón S. Castillo.

La madre de la víctima relató que su hijo fue atacado por otros alumnos en el SUM del establecimiento, quienes le propinaron al adolescente golpes de puño y patadas en los testículos, provocándole varias lesiones.

El jovencito debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para su atención, y la mamá adelantó que accionará ante este episodio que podría haber tenido un desenlace trágico.

