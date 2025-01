Violencia de género y abandono institucional: la denuncia de una docente contra el Ministerio de Educación de Catamarca

Una grave denuncia recae sobre el Ministerio de Educación, en el marco de una protesta protagonizada por una docente que sufre las consecuencias de la violencia de género dentro de su lugar de trabajo, sin recibir apoyo de las autoridades educativas ni del sistema judicial.

En diálogo con Radio TV Valle Viejo, le envió un mensaje al gobernador Raúl Jalil, con una durísima crítica para el ministro Dalmacio Mera: “Decirle a Raúl Jalil que tome cartas en el asunto. Él lo pone a Mera como ministro. Entonces que revea la situación de violencia de género y de la vagancia y la parasitología que hay en educación. Que hable con Mera o lo remueva Mera, que ponga a alguien que realmente sepa de educación. ¿Cómo puede ser que uno tiene problemas gravísimos y nadie le pueda resolver nada? Estoy perdiendo el tiempo hace varios meses. ¿Cómo es esto? Raúl Jalil, ocupate de esta situación, ocupate que es gravísimo. No soy yo la única perjudicada. La inacción que hay en el Ministerio de Educación en todas sus áreas respectivas es terrible, terrible la inacción, la vagancia, la incompetencia. Todo el mundo desconoce todo. Acá no podemos seguir así. Por favor, hablo en nombre de todos los docentes”.

La docente, quien sufrió una agresión por parte de una ordenanza en el establecimiento educativo donde trabajaba, aseguró que, a pesar de que ha presentado todos los recursos necesarios, ni las instituciones involucradas ni el gobierno provincial han hecho nada para dar respuesta a su situación.

“Me pasó la violencia de género en un establecimiento educativo, donde me agredió la ordenanza, pero resulta que ninguna institución de educación, ni la justicia, ni nadie hace nada, ni los mismos directivos de la escuela”, afirmó, visiblemente angustiada.

Según la docente, la falta de acción por parte de las autoridades se extiende al desconocimiento de la ley, tanto a nivel provincial como nacional, lo que la lleva a cuestionar la efectividad de las normativas y su aplicación.

“Desconocen la ley provincial, desconocen la ley nacional, por eso es que yo digo que es un mero eslogan el título de violencia de género”, expresó con indignación.

Al ser consultada sobre la aplicación de la ley en su caso, la docente dejó claro que la normativa sobre violencia de género no ha sido aplicada en su situación.

Explicó que, al intentar presentar su caso y acceder a un reconocimiento médico por la agresión sufrida, el doctor Godoy le informó que la licencia por violencia de género “no existía” en su caso. Ante esta respuesta, se vio obligada a apelar a una licencia ordinaria, la cual le ha generado descuentos salariales. “Tuve que apelar a la licencia ordinaria, digamos la común, a donde me están descontando”, explicó.

Además, la docente denunció que el proceso administrativo relacionado con su licencia fue manejado de manera inadecuada, describiendo cómo el sistema de salud laboral “trabaja re mal” y cómo fue maltratada en los trámites. La docente también hizo énfasis en la inoperancia de los organismos correspondientes, señalando que, a pesar de presentar numerosos documentos y apelaciones, nadie se ha hecho cargo de su caso.

En su testimonio, relató cómo desde el mes de junio ha estado solicitando la “concentración de cargos” en la escuela, pero sus gestiones han sido ignoradas. “Nadie, nadie, jurídico de educación, dicen que yo estoy para… porque pido concentración de cargos en la otra escuela”, comentó, resaltando la falta de atención por parte de los responsables.

La docente subrayó que, en medio del receso escolar, ha estado “deambulando por todos los pabellones”, sin que ningún funcionario la atendiera. La situación de abandono por parte de la administración educativa fue uno de los puntos más críticos de su denuncia. Además, la docente detalló cómo ha tenido que recurrir a su abogada para realizar la denuncia por violencia de género, explicando que incluso el expediente fue mal gestionado por un “técnico a cargo” de la dirección de escuelas técnicas, quien no permitió la participación de otros organismos y no le dio el tratamiento correspondiente a su caso.

Finalmente, apuntó contra el ministro de Educación, Dalmacio Mera: “Acá me están perjudicando ya hace varios meses, porque nadie quiere hacer nada”, expresó. El malestar de la docente también se dirigió hacia la actitud del gobierno provincial, específicamente hacia el ministro de Educación, quien según ella, ha mostrado una total falta de compromiso con las problemáticas del sector educativo. “El ministro también, es una pinturita, porque el ministro no sabe nada de nada, y él es el que pone a la gente inoperante que trabaja en los lugares de educación”, señaló, en un claro reproche a la gestión de Raúl Jalil. La docente incluso acusó a los responsables de la cartera educativa de desconocer las normativas y no tomar en cuenta las demandas legítimas de los docentes. Otro punto fuerte de la denuncia fue la falta de apoyo a su pedido de concentración de cargos. A pesar de que en mayo el gobernador había expresado su apoyo a esta medida, la docente aseguró que todo ha quedado en una “mentira”, sin que se concrete ninguna acción efectiva. Además, criticó la gestión del abogado jurídico encargado de la dirección de escuelas, quien según la docente, no cumple con sus horarios y desconoce las normativas que deberían regir el proceso administrativo. “El doctor Adada pone que yo tengo que concursar. ¿Cómo va a desconocer él la normativa?”, se preguntó, cuestionando la falta de compromiso y responsabilidad de los funcionarios. Al finalizar su intervención, la docente hizo un llamado directo a las autoridades provinciales, pidiendo que el gobernador Raúl Jalil tome cartas en el asunto y se ocupe de la grave situación que está atravesando. “Raúl Jalil, ocúpate de esta situación. Ocúpate que es gravísimo”, insistió, exigiendo que se tomen medidas urgentes para resolver no solo su caso, sino también el de muchos otros docentes que atraviesan situaciones similares. La docente concluyó su testimonio con una crítica a la inacción del Ministerio de Educación y a la falta de interés por parte de los responsables: “La inacción que hay en el Ministerio de Educación, en todas sus áreas respectivas, es terrible. Nadie le importa lo que perjudica a los docentes”.