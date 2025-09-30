Vio en Instagram una oferta laboral y terminó estafado con 900 mil pesos

Un vecino de San Salvador de Jujuy fue estafado con 900 mil pesos por parte de personas que lo contactaron y lo engañaron, prometiéndole ganancias si es que realizaba algunas inversiones en una plataforma digital.

El hecho se registró hace algunos días y la denuncia fue radicada ante el personal de la Brigada de Investigaciones de la Capital, que trabaja para establecer la identidad de los responsables.

Según lo que se pudo conocer por algunas fuentes consultadas, el damnificado encontró en la red social Instagram una supuesta oferta laboral que prometía grandes ganancias en cortos plazos.

Tras mostrarse interesado en esta oportunidad, el hombre contactó a dos personas mediante la aplicación Telegram, quienes le ofrecieron más información sobre el trabajo y la manera en que podría multiplicar su dinero.

Fue así que mediante engaños, los estafadores lo guiaron para que el incauto hombre realizara varias transferencias bancarias, hasta llegar a la suma de aproximadamente 900 mil pesos, esperando que lleguen las ganancias prometidas.

Al darse cuenta de la estafa, finalmente la víctima se dirigió hasta la unidad policial para exponer el caso y brindar los datos de las cuentas a las que transfirió el dinero, esperando que se pueda localizar a los estafadores.