Villarruel se mostró con Nacho Torres en medio del escándalo de coimas: “No existe corrupción mala y corrupción buena”

Victoria Villarruel visitó este viernes la provincia de Chubut y se reunió con el gobernador Ignacio Torres, en medio del imparable escándalo de las coimas que impacta de lleno en Karina, los primos Menem y Javier Milei.

Entre risas y saludos afectuosos, la Vicepresidenta sumó a su colección de encuentros con gobernadores la cita con Torres. “Bienvenida a tu provincia”, le dijo el gobernador al recibirla. La intención de mostrarse ajena a la lluvia ácida de acusaciones de corrupción que golpea sobre Karina Milei, su enemiga íntima, fue evidente.

Torres, fiel a su estilo, lanzó filosas declaraciones sobre la corrupción: “No existe corrupción buena o corrupción mala, no hay corrupción aceptable: toda tiene consecuencias”, afirmó el gobernador. Lo hizo al inaugurar el Muro de Contención Costero, que protegerá al Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia de mareas extraordinarias. Una obra que el peronismo inició y dejó inconclusa. “Esta obra, que estuvo más de 10 años paralizada, se terminó como corresponde en un momento difícil”, afirmó, en un dardo al ex intendente peronista Juan Pablo Luque y actual candidato a diputado nacional.

Villarruel viajó Chubut un día después que el Senado le propinara una rotunda paliza parlamentaria al Presidente: la oposición, encabezada por José Mayans, le volteó cuatro decretos delegados a Federico Sturzenegger para desguazar áreas del Estado y un DNU, al tiempo que sancionó el aumento para las universidades públicas y la emergencia pediátrica para otorgarle más recursos al Garrahan.

La visita protocolar, además, contrasta con el desconcierto del entorno más próximo a Milei, afectado por los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis.

Fuentes del Senado adelantaron a LPO que, en las próximas semanas, Villarruel retomaría su agenda habitual en la Cámara Alta, con una nueva ceremonia para conmemorar a víctimas de atentados de organizaciones guerrilleras en la década del 70′.

La reunión con Torres es la cuarta cita con gobernadores, después del acto del 20 de junio que compartió con Maximiliano Pullaro al pie del Monumento a la Bandera en Rosario, la fiesta del Poncho en Catamarca con Raúl Jalil y la visita a la casa de gobierno de Santiago del Estero, donde la recibió Gerardo Zamora. En el medio, la Vicepresidenta viajó a Tucumán para celebrar el Día de la Independencia en la Casa Histórica y, aunque no pudo asistir, Osvaldo Jaldo le envió regalos emblemáticos de su provincia.

Esos movimientos de Villarruel suelen causar profunda indignación en Casa Rosada, donde no dudan en calificarla como una traidora. De hecho, LPO informó este lunes que el gobierno sospecha que la Vicepresidenta está detrás de la lista de Juan Carlos Blumberg para restarle votos a José Luis Espert.

Un senador que conversó a solas con ella esta semana negó que hubiera hecho alguna referencia al escándalo de las coimas. Ante la consulta por las razones del viaje a Chubut, fue categórico: “trata de hacerse conocer porque lo que no se conoce, no se vota”.

Fuente: La Política Online