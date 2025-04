Video: una joven boxeadora liquidó a trompadas a un peligroso arrebatador y lo entregó a la policía

La joven boxeadora Yenifer Micaela Ávila fue protagonista de un impactante hecho, cuando evitó ser víctima de un robo y logró reducir a un conocido delincuente de la zona.

Mientras regresaba a su casa, en inmediaciones del barrio Islas Malvinas, en la Capital de La Rioja, Yenifer fue interceptada por “Tila”, un ladrón reconocido en el barrio, quien la empujó y le arrebató el teléfono celular. Sin dudarlo, la deportista reaccionó de manera automática: lo persiguió durante varias cuadras, enfrentó su intento de agresión y, valiéndose de su preparación física, logró derribarlo y mantenerlo reducido hasta la llegada de la policía.

La boxeadora relató: “Estoy bien, gracias a Dios. No dejo de agradecerle por haberme protegido. Fue todo muy rápido, no lo vi venir; sentí el empujón y el robo, reaccioné con rabia y lo corrí. Cuando quiso agredirme, me defendí y logré tirarlo al piso”.

La joven, que practica disciplinas de defensa personal, remarcó la importancia de estar en forma: “Nunca pensé que lo que aprendí en el boxeo me serviría en la calle. No recomiendo actuar así, pero la reacción fue automática. A las chicas, les aconsejo aprender una disciplina que les dé seguridad en cualquier ámbito de la vida”.

Finalmente, al ser consultada sobre su futuro en el deporte, Yenifer dejó en claro su pasión:

“¡Nunca me fui del ring!”

La rápida intervención de la policía permitió que “Tila” fuera detenido y puesto a disposición de la Justicia.