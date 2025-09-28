Video: un rayo cayó sobre una pileta y quedó registrado por un turista que filmaba la tormenta

Un turista grabó el preciso instante en que un rayo impactó en la pileta de un edificio en Puerto Vallarta, México. El video, difundido en redes sociales, rápidamente se viralizó por la potencia del fenómeno natural y por el dramatismo de la escena.

El episodio ocurrió en la ciudad balnearia de la costa del Pacífico, uno de los destinos turísticos más elegidos tanto por visitantes extranjeros como por locales. En los últimos días, Puerto Vallarta sufrió un fuerte temporal con lluvias torrenciales y vientos intensos que generaron cancelaciones y demoras en los aeropuertos, además de este suceso que pudo haber terminado en tragedia.

Según se supo, el turista se encontraba en el balcón de un edificio cuando decidió filmar la tormenta. En ese momento captó el rayo que cayó directamente sobre la pileta ubicada en la terraza de una construcción vecina.

Afortunadamente, no había personas dentro del agua ni en los alrededores de la terraza, lo que evitó consecuencias fatales. Las imágenes muestran cómo el relámpago ilumina la escena y genera un estruendo que impactó a quienes luego observaron la grabación.

Tras la viralización del video, la Policía de México recordó las recomendaciones básicas de seguridad frente a tormentas eléctricas: refugiarse en lugares cerrados, mantenerse alejados de elementos metálicos o que conduzcan electricidad, evitar permanecer bajo árboles o postes y no ubicarse en terrenos elevados.