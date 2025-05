Video: un periodista amigo de Milei dijo que Riquelme es un “negro verdulero”

El periodista Gabriel Anello, amigo y uno de los entrevistadores preferidos de Javier Milei, atacó, discriminó e invitó a pelear al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

El conductor de radio Mitre, del Grupo Clarín, se enojó con Riquelme porque sus abogados anunciaron que tomarán medidas legales luego de que Anello denunciara supuestos ilícitos en el club.

Pero para defenderse, Anello eligió atacar a Riquelme por “negro” y desafió a quienes quieran denunciarlo por discriminación. “Ya terminó este curro del INADI y estas pelotudeces. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones, y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme”, dijo el amigo de Milei.

“Mándenme al INADI, mándenme a la Justicia. Yo tengo una cultura de que a los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes”, insistió el conductor.

“Ya no está más el INADI. Ustedes los camporistas, los kirchneristas, apretaban a la gente con estas cosas. A mí no me corren, yo no soy Martín Arévalo, yo no soy Marcelo Nasarala, yo no soy los pelotudos a los que están acostumbrados a tratar”, dijo mencionando a otros dos periodistas deportivos que no tenían nada que ver con el asunto.

Luego, Anello invitó a pelear al ex futbolista de Boca. “Soy un tipo al que le sobra calle y le sobran huevos. Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando abogados’. Mandame los abogados que vos quieras. No hay problema”, desafió.

“Yo no soy antiBoca, yo soy anti Riquelme, no se confundan. No soy anti Boca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo. Al verdulero, al ignorante, al burro”, completó Anello, que luego sugirió que tiene respaldo del entorno de Milei.

Los dichos de Anello generaron una ola de repudios en las redes sociales y desde Boca Juniors y el entorno de Riquelme adelantaron que analizan acciones judiciales contra el amigo de Milei.

El portal Doble Amarilla reveló que el club también planea una sanción institucional, pero el problema es que Anello ya no tiene acreditación en La Bombonera. La misma le fue retirada porque la utilizaba para cedérsela a su pareja y a su hijo. El medio indica que la pareja de Anello es Paula Seminara, representante del macrismo en la Asamblea de Boca.