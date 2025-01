Video: un hombre y una mujer se salvaron de milagro ante la caída de un árbol

Una impresionante situación ocurrió en la mañana de este lunes, en la zona oeste de la capital entrerriana. Dos personas que caminaban por en avenida Larramendi y calle Valentín Denis, de Paraná, se salvaron de milagro tras la caída de un árbol que estuvo a centímetros de aplastarlos.

En el video, se pude ver caminando a un hombre que lleva de la mano a una mujer anciana.

Ambos subían desde calle Valentín Denis hacia Larramendi. Cuando van llegando a la intersección, un enorme árbol que estaba en la vereda contraria, comienza a caer y el hombre, atina a abrazar a la mujer y quedarse ambos inmovilizados.

Afortunadamente, el árbol cae a centímetros de sus cuerpos y tal es así, que quedan inmóviles entre las ramas del mismo.

“Casi los aplastó, pero por suerte, no pasó nada, ninguna desgracia”, dijo un vecino a Elonce sobre el video que publicó este medio.

Segundos antes de la caída del árbol, un auto alcanza a pasar por el lugar sin ser alcanzado y en la misma vereda donde estaba el árbol, se puede ver a otra persona que comienza a correr para evitar ser aplastado por el árbol, cuando este se desploma sobre la calle.

Lucas García, de Defensa Civil, contó que “el árbol de gran porte que se cayó, tenía avispas y personas han pasado por el lugar y los han picado”, dijo y agregó que están trabajando con las dotaciones para retirar el árbol. “Sucede que, para sacar el árbol, hay que solucionar el problema de las avispas, por eso, se está haciendo una fumigación primero para ahuyentar las avispas”, afirmó García.

Asimismo, el funcionario municipal, indicó que las personas que pasaban por el lugar, cuando el árbol cayó, “están bien, por suerte no les pasó nada y el árbol no cayó encima de nadie”, dijo y agregó que “ante todo hay que prevenir para que no pase a mayores”, sostuvo.