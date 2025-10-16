Video: se disfrazó de víctima de abuso para burlarse durante viaje de egresados, y provocó indignación y repudio

Un grave episodio ocurrió durante el viaje de egresados de un grupo de estudiantes del IPET 267 de Bell Ville, Córdoba. Un alumno fue filmado usando un disfraz que simulaba una situación de violencia de género, y el video fue difundido a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte rechazo social por banalizar un tema de extrema sensibilidad.

En las grabaciones, el adolescente aparece caracterizado de forma ofensiva, mientras otros compañeros se ríen y hacen gestos alusivos. La publicación fue eliminada, pero ya había comenzado a circular ampliamente en redes sociales, generando indignación y pedidos de sanción.

Tras la polémica, la división a la que pertenece el estudiante emitió un comunicado para disculparse. “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, dijeron.