Video: por el bajo nivel del Dique Las Pirquitas, recomiendan uso racional del agua

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca informó a través de un video publicado en sus redes sociales, que el nivel del Dique Las Pirquitas se encuentra muy bajo debido a que el ingreso de agua ha sido escaso en los últimos días.

El bioquímico Luis Carrizo, gerente de Análisis y Control de Calidad, explicó que la baja del caudal, la formación de algas, el aumento de la temperatura ambiental y la radiación solar favorecen la proliferación de algas en el dique, lo que impacta en el proceso de producción de agua.

El bioquímico Fernando Alles, jefe del Departamento de Laboratorio de Aguas y Efluentes de Aguas de Catamarca, también participó del video y respaldó las recomendaciones, remarcando la importancia de la vigilancia continua del Dique Las Pirquitas para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Alles indicó que la disponibilidad de nutrientes incrementa la presencia de algas, lo que podría modificar el olor y sabor del agua, aunque la calidad del agua para consumo no se ve comprometida.

“Pedimos tranquilidad, pero sí solicitamos un uso racional del agua y un cuidado extremo de este recurso vital”, destacó en el video.