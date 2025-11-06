Radio TV Valle Viejo
Video: Paredes y Juanfer palpitaron el Superclásico entre Boca y River

En la previa del trascendental Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura, los capitanes y figuras de Boca y River compartieron conferencia de prensa. Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero dialogaron con los medios sobre el significado del encuentro más esperado del fútbol argentino.

“Es especial. Es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar partidos importantes. Lo que conlleva un superclásico, lo que lleva esto para la gente, para nuestro club, para lo que es el fútbol argentino, seguramente es uno de los partidos más importantes de mi carrera”, expresó Paredes.

Por su parte, Quintero reconoció que River atraviesa una etapa desafiante, pero valoró la oportunidad que ofrece el clásico: “Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta”.

La preparación y el enfoque de los equipos

El mediocampista de Boca remarcó que su equipo está concentrado en su propio trabajo: “Nosotros pensamos solamente en nosotros, en preparar el partido de la mejor manera para el día domingo quedarnos con esos tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos y no soy quién para hablar del otro club”.

Quintero, en tanto, destacó el respaldo institucional hacia el entrenador Marcelo Gallardo: “Deja claro (la renovación de contrato de Gallardo) el club que el apoyo al entrenador es grandísimo. En los momentos duros se ve el apoyo real. Qué mejor momento para jugar este juego con el respaldo, no solo al entrenador, y nosotros también confiados de que si él tiene energía nosotros tenemos que tener el doble”.

Paredes, quien regresó a Boca tras su paso por Europa, manifestó su emoción por volver a vivir este tipo de encuentros en el país: “Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, con esta edad, tratar de hacerlo al 100%. Es un sueño para mí poder jugar este tipo de partidos en nuestra cancha, con nuestra gente, así que lo disfrutaré muchísimo”.

  Video: Paredes y Juanfer palpitaron el Superclásico entre Boca y River

