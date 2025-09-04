Radio TV Valle Viejo
Video: murió al instante al posar muy cerca del juego mecánico “el martillo”

Un joven perdió la vida de manera trágica y captó su propia muerte. Todo ocurrió cuando intentaba realizar una grabación junto a un juego mecánico y bromear con la cercanía con que pasaba el aparato, pero jamás imaginó que le costaría la vida.

En la grabación de tan solo 12 segundos de duración compartida por la cuenta de X @ViralZapping, se observa como el muchacho está parado de espaldas a la atracción conocida como doble martillo, que se caracteriza por hacer girar a los pasajeros dentro de un mismo eje y se eleva a varios metros de altura sobre el suelo.

La víctima enfoca la cámara de su celular tomando su rostro mientras sonríe y se ve como va girando el juego, da dos vueltas pero al momento de que va a dar la tercera alcanza a pegarle en la cabeza y el sujeto cae desvanecido al suelo y es cuando ocurre el fatal desenlace.

    Luego de los incidentes registrados el último miércoles en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) por las elecciones legislativas bonaerenses, el Senado de la Nación busca este jueves rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, además de darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos…

    Alertados por el SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta el barrio Mi Gauchito, donde un joven de 23 años de edad manifestó que un sujeto habría ingresado a su domicilio con aparentes intenciones de cometer un ilícito y, al notar su presencia, emprendió la fuga. Más tarde, en la avenida Acosta Villafañez al 2.600, los policías aprehendieron al…

    Un joven perdió la vida de manera trágica y captó su propia muerte. Todo ocurrió cuando intentaba realizar una grabación junto a un juego mecánico y bromear con la cercanía con que pasaba el aparato, pero jamás imaginó que le costaría la vida. En la grabación de tan solo 12 segundos de duración compartida por…

    La fuerza provincial tomó intervención tras la denuncia de una madre de Pozo Azul por la desaparición de su hija, vista por última vez en agosto. La investigación se extiende en coordinación con autoridades del vecino país. La Policía de Misiones investiga la desaparición de Carolina Inés Camargo, de 33 años, oriunda de Paraje Dos…

    En septiembre, los empleados de comercio en Argentina recibirán un aumento del 1% sobre los básicos de junio, junto con un bono de $40.000 por mes hasta diciembre. Este incremento abarca todas las categorías, incluidos vendedores, cajeros, administrativos y maestranza. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó que en noviembre se volverá a negociar un posible nuevo incremento.

    Con el objetivo de brindar herramientas para fortalecer la participación de la comunidad en el abordaje de la salud mental, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una Jornada de Salud Mental Comunitaria en la localidad de Tinogasta. A cargo de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales, por la mañana, los equipos…