Video: murió al instante al posar muy cerca del juego mecánico “el martillo”

Un joven perdió la vida de manera trágica y captó su propia muerte. Todo ocurrió cuando intentaba realizar una grabación junto a un juego mecánico y bromear con la cercanía con que pasaba el aparato, pero jamás imaginó que le costaría la vida.

En la grabación de tan solo 12 segundos de duración compartida por la cuenta de X @ViralZapping, se observa como el muchacho está parado de espaldas a la atracción conocida como doble martillo, que se caracteriza por hacer girar a los pasajeros dentro de un mismo eje y se eleva a varios metros de altura sobre el suelo.

La víctima enfoca la cámara de su celular tomando su rostro mientras sonríe y se ve como va girando el juego, da dos vueltas pero al momento de que va a dar la tercera alcanza a pegarle en la cabeza y el sujeto cae desvanecido al suelo y es cuando ocurre el fatal desenlace.