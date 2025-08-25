Video: muere un motociclista durante una carrera en Santiago del Estero

Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en tragedia. Un accidente múltiple en el óvalo del Club Bartolomé Mitre, en Colonia Dora, Santiago del Estero, dejó como saldo la muerte de un joven piloto de 27 años, oriundo de Jujuy, y varios competidores con lesiones de distinta consideración.

El siniestro ocurrió en la tarde del domingo, casi en la recta final de la carrera. Al menos cinco motociclistas se vieron involucrados en la colisión que conmocionó tanto a los participantes como al público que presenciaba el espectáculo.

De inmediato, equipos de emergencia intervinieron en el lugar para asistir a los heridos. El piloto más comprometido fue trasladado de urgencia al hospital local, desde donde se dispuso su derivación al hospital zonal de Añatuya.

Pese a los esfuerzos médicos, alrededor de las 20:30 horas se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas.

El trágico episodio provocó un profundo impacto en la comunidad deportiva y en los espectadores que habían llegado hasta el circuito.

Tanto la organización del evento como las autoridades locales comenzaron a evaluar las circunstancias del accidente, en un intento por determinar cómo se produjo la maniobra que desencadenó la colisión múltiple. El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación preliminar para establecer responsabilidades, mientras el motociclismo regional queda marcado por un episodio que tiñe de luto a la disciplina.