Video: le contó a su abuela que se irá del país y su reacción emocionó a millones de personas

Un conmovedor video protagonizado por Gianluca Pugliese, cuyo Instagram es @gianlucapugliesee, y su abuela se volvió viral en las redes sociales, acumulando más de 115 millones de visualizaciones. En el clip, compartido originalmente a través de TikTok e Instagram, el joven argentino documenta un emotivo momento de despedida con su abuela antes de mudarse a España en busca de nuevas oportunidades laborales. Según explicó en la descripción del video publicado en su cuenta de Instagram, “No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansioso, con incertidumbre de qué será de mi futuro”.

En el video, que dura menos de dos minutos y fue publicado el 12 de abril, se observa cómo el joven le comunica a su abuela la inminente partida: “El domingo me voy a España, a trabajar muchos meses, a hacer plata”. Las palabras, dichas con evidente sinceridad, desatan una montaña de emociones que rápidamente se conectan con millones de usuarios. En un momento el joven pregunta a su abuela: “¿Me vas a esperar?”. Ante esto, la mujer respondió con voz temblorosa: “Espero volver a verte, si Dios me da vida”, mientras ambos compartían una mirada profundamente significativa.

El adiós no estuvo exento de momentos desgarradores, reforzados por las lágrimas de la abuela, quien le dijo: “¿Por qué te vas? Te voy a extrañar”. Para calmar el visible dolor de su ser querido, Pugliese intentó asegurarle que no estaría sola diciendo: “Todos te van a seguir cuidando”. Sin embargo, el impacto de su partida quedó claro cuando su abuela replicó: “El único que me cuida bien sos vos”. La escena cerró con un abrazo que millones han descrito como una imagen de amor incondicional.

La publicación provocó intensas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes inundaron el video con miles de comentarios que iban desde mensajes de ayuda hasta súplicas para que el joven reconsiderara su partida. Entre estos mensajes figuran frases como “No te vayas Gianluca, te hacemos influencer, tu abuelita te necesita”, o el muy comentado: “Quédate y hacé videos con tu abuela, nosotros te seguimos”. Otro usuario, expresó: “Basta Gianluca, quédate, nos estás haciendo llorar a todos”. Otros comentarios ofrecieron incluso ayuda económica: “Les mando plata, pero por favor, quedate”.

En esta línea, el mismo Pugliese explicó en su red social que el propósito del video no estaba inicialmente pensado para viralizarse: “Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo”, aseguró. Sin embargo, decidió publicarlo porque reflejaba fielmente su estado emocional. En sus propias palabras, admitió: “Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo”.

Gianluca, cuyo caso ha sensibilizado a millones, representa también a una nueva generación de argentinos que enfrenta decisiones complejas entre sus aspiraciones y el amor por sus raíces familiares.

El video: