Video: la comunidad gitana enfrentada en Posadas por la muerte de un joven, y en venganza ya quemaron dos casas

La tensión en Posadas sigue escalando después de la muerte de un joven de 24 años, atropellado por un conductor que aún permanece prófugo. En represalia, familiares del fallecido incendiaron dos viviendas, y advierten que no pararán hasta obtener justicia.

La zona de la avenida Quaranta de la capital misionera se encuentra al borde de un estallido de violencia luego de un trágico atropellamiento ocurrido en la madrugada de este miercoles, que terminó con la vida de Jesús Daniel Traico, un joven de 24 años. La víctima fue embestida mientras caminaba por la colectora de la mencionada arteria, en las cercanías de Cocomarola.

El conductor, identificado como Jonás M., escapó inmediatamente después del impacto y permanece prófugo, lo que ha desatado una serie de reacciones por parte de los familiares y allegados de Traico, que exigen justicia de manera violenta.

“Anoche mataron a mi hermano que no tiene nada que ver. Le pisó a mi hermano y lo mató”, expresó entre lágrimas la hermana de la víctima, quien también manifestó su frustración ante la inacción de las autoridades. “Mi hermano no tenía nada que ver, queremos justicia, queremos apoyo de la policía. Queremos justicia por Daniel Traico, que era mi hermano y no tenía nada que ver”, señaló, visiblemente afectada por la pérdida.

En un acto de represalia, familiares de Traico incendiaron esta mañana la vivienda del sospechoso, situada sobre la intersección de las avenidas Quaranta y Francisco de Haro. A las 08:54, el siniestro fue controlado por la División de Bomberos Zona Sur, que desplegó un operativo con tres efectivos. Aún se investigan las causas del incendio y el alcance de los daños materiales. Sin embargo, la tensión en la comunidad sigue en aumento.

“Mi hermano está en el cajón, y ellos están en su casa. Nosotros quemamos la casa, nosotros perdimos a mi hermano que no pudo ni disfrutar su vida, él era inocente”, dijo una de las hermanas de Traico, que advirtió que las acciones de violencia no cesarán. “Vamos a meter presos a todos, estamos pidiendo justicia por un inocente. Esto va a seguir y no va a parar. Si ellos caen presos nosotros vamos a parar. Si la justicia no actúa hacemos justicia por mano propia y vamos a seguir quemando casas”, sentenció, dejando en claro la determinación de la familia.

El trágico hecho ocurrió en horas la madrugada de este miercoles, y la hipótesis de un atropellamiento intencional comienza a cobrar fuerza en la investigación. La policía analiza imágenes de cámaras de seguridad y busca testimonios que ayuden a esclarecer los detalles del incidente. Mientras tanto, las autoridades mantienen un operativo para dar con el paradero de Jonás M., quien se encuentra prófugo.

La comunidad, aún conmocionada por la muerte de Traico, sigue a la espera de justicia, mientras los familiares advierten que continuarán con sus acciones hasta ver al responsable tras las rejas.