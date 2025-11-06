Radio TV Valle Viejo
Video: jubilado le pegó una trompada a una joven, acusándola de estacionar mal

Un jubilado le pegó una piña en la cara a una joven de 23 años por dejar el auto mal estacionado en el barrio porteño de Villa del Parque.

La brutal agresión ocurrió este miércoles por la tarde en la puerta de la casa de ambos, ubicada sobre la calle Terrada 2600, y quedó filmada por el celular de la víctima.

Los tres impactantes videos muestran parte de una secuencia que ya había comenzado. En la imagen se ve que ambos se cruzan y la joven lo interpela: “¿Qué haces? Le pegaste una patada a mi auto”.

“¿Qué problema te hacés?“, respondió el jubilado, vestido con una campera roja, mientras se acercaba a la joven de 23 años. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, advirtió ella.

Lejos de hacerse problema por tener la cámara por delante, el hombre le pegó una trompada en la cara. La agresión obligó a que la joven interrumpiera el video. Unos segundos después, mostró que la piña le había cortado el labio.

“Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo, mostrá la cara”, le gritó ella desde la vereda. La frase provocó una nueva respuesta violenta por parte del hombre.

El jubilado salió agresivamente desde su casa, empujó a su pareja y corrió violentamente el portón que la separaba de la joven. “Andá a la p… que te parió, me tenés podrido”, le gritó.

Un hombre que cruzaba la calle logró detenerlo, mientras la joven gritaba de pánico. “Me pegó en la boca, me dejó el labio así”, le dijo al joven que intentaba calmar las aguas.

“Es una p.. de mier…“, con esa violenta frase, el jubilado se retiró hacia el interior de su casa, acompañado de su mujer.

Unas horas después se supo que la víctima se llama Agustina, que tiene 23 años y que todo comenzó cuando el hombre le pegó, primero con una bolsa de basura y luego una patada, a su auto.

“Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar. Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante”, contó Agustina, en diálogo con TN.

La joven de 23 años contó que su vecino argumentó la agresión en que “no podía salir” y que cuando ella lo amenazó con llamar a la policía, le pegó. “Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio”.

Agustina también contó que la pareja del agresor le pidió que “no haga quilombo porque no estaba pasando nada” y que la policía le dijo que “no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor.

Después de varias horas, el fiscal dio la orden de que otro patrullero se lo llevara. “Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia”, dijo la joven.

