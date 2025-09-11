Video: imágenes de radar muestran un misil Hellfire que rebota sobre un OVNI

Un comité del Congreso de Estados Unidos reveló un video que muestra un misil Hellfire disparado por un avión no tripulado militar estadounidense rebotando en un objeto volador no identificado mientras volaba sobre el océano.

Las imágenes, compartidas por el representante Eric Burlison (republicano de Missouri) durante la audiencia de divulgación en el Capitolio, muestran un misil Hellfire de 100 libras impactando un orbe brillante que volaba frente a la costa de Yemen, según publicó el medio estadounidense New York Post.

Según el experto en ovnis George Knapp, el objeto que se desplazaba a gran velocidad fue rastreado por un proyectil aire-tierra Hellfire disparado por un dron MQ-9, que hizo contacto y rebotó de inmediato. Un dron MQ-9 grabó el orbe girando después de que el misil hizo contacto y continuó su camino.

Knapp afirmó que hay un servidor que contiene todo un banco de este tipo de videos que el Congreso y el público no pudieron ver. “¿Qué demonios es eso?”, se preguntó Knapp.

Además del video, dos denunciantes veteranos de la Fuerza Aérea testificaron en la audiencia y compartieron relatos de primera mano sobre haber presenciado ovnis. El ex oficial de policía militar de la Fuerza Aérea Jeffrey Nuccetelli experimentó varios incidentes con fenómenos aéreos no identificados (UAP) mientras estaba destinado en la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California.

Nuccetelli testificó que el 14 de octubre de 2003, los contratistas de Boeing informaron haber visto un enorme cuadrado rojo brillante flotando silenciosamente sobre dos sitios de defensa contra misiles antes de “desplazarse hacia el este” y desaparecer detrás de las colinas. Más tarde esa misma noche, Nuccetelli fue despertado por llamadas frenéticas de otros guardias de seguridad que dijeron que un “objeto brillante y de rápido movimiento” se dirigía directamente a la base.

El veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. Dylan Borland también testificó que presenció personalmente un ovni triangular masivo en la Base de la Fuerza Aérea Langley en Virginia durante el verano de 2012. Borland dijo que el objeto apareció primero como un círculo y luego reveló su verdadera forma cuando estuvo más cerca de él. Ambos veteranos afirmaron que sus experiencias con ovnis fueron reales y que la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios había informado erróneamente sobre los acontecimientos.