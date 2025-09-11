Radio TV Valle Viejo
Video: imágenes de radar muestran un misil Hellfire que rebota sobre un OVNI

Un comité del Congreso de Estados Unidos reveló un video que muestra un misil Hellfire disparado por un avión no tripulado militar estadounidense rebotando en un objeto volador no identificado mientras volaba sobre el océano.

Las imágenes, compartidas por el representante Eric Burlison (republicano de Missouri) durante la audiencia de divulgación en el Capitolio, muestran un misil Hellfire de 100 libras impactando un orbe brillante que volaba frente a la costa de Yemen, según publicó el medio estadounidense New York Post.

Según el experto en ovnis George Knapp, el objeto que se desplazaba a gran velocidad fue rastreado por un proyectil aire-tierra Hellfire disparado por un dron MQ-9, que hizo contacto y rebotó de inmediato. Un dron MQ-9 grabó el orbe girando después de que el misil hizo contacto y continuó su camino.

Knapp afirmó que hay un servidor que contiene todo un banco de este tipo de videos que el Congreso y el público no pudieron ver. “¿Qué demonios es eso?”, se preguntó Knapp.

Además del video, dos denunciantes veteranos de la Fuerza Aérea testificaron en la audiencia y compartieron relatos de primera mano sobre haber presenciado ovnis. El ex oficial de policía militar de la Fuerza Aérea Jeffrey Nuccetelli experimentó varios incidentes con fenómenos aéreos no identificados (UAP) mientras estaba destinado en la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California.

Nuccetelli testificó que el 14 de octubre de 2003, los contratistas de Boeing informaron haber visto un enorme cuadrado rojo brillante flotando silenciosamente sobre dos sitios de defensa contra misiles antes de “desplazarse hacia el este” y desaparecer detrás de las colinas. Más tarde esa misma noche, Nuccetelli fue despertado por llamadas frenéticas de otros guardias de seguridad que dijeron que un “objeto brillante y de rápido movimiento” se dirigía directamente a la base.

El veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. Dylan Borland también testificó que presenció personalmente un ovni triangular masivo en la Base de la Fuerza Aérea Langley en Virginia durante el verano de 2012. Borland dijo que el objeto apareció primero como un círculo y luego reveló su verdadera forma cuando estuvo más cerca de él. Ambos veteranos afirmaron que sus experiencias con ovnis fueron reales y que la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios había informado erróneamente sobre los acontecimientos.

    River Plate venció 2-1 a Estudiantes y trepó a la cima de su grupo en el Torneo Clausura

    El Millonario se impuso al Pincha con los tantos de Galoppo y Nacho Fernández, y jugó con 10 jugadores desde los 39 minutos del primer tiempo. River Plate venía realizando un gran primer tiempo en La Plata, donde vence 2-0 a Estudiantes por los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández en la previa al choque de ida de los…

    Autoridades de Catamarca mantuvieron reuniones con empresas chinas en la feria CIFIT

    En el marco de la Feria Internacional de Inversiones y Comercio de China (CIFIT) que se desarrolla en la ciudad de Xiamen, la delegación de Catamarca mantuvo importantes encuentros con empresas del sector energético y minero de China. De las reuniones participaron el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la diputada nacional Fernanda Ávila; el presidente…

    Catamarca: motociclista chocó contra un auto y fue hospitalizado

    Esta tarde, se registró un violento hecho de tránsito en República y Caseros, pleno centro capitalino. Por causas a determinar, un automóvil Peugeot embistió una motocicleta. De inmediato arribaron efectivos policiales y personal del SAME para asistir al motociclista. Información en Desarrollo…

    Catamarca: quedó inaugurada la pavimentación de Ruta 42 en El Alto

    El Este catamarqueño celebra un sueño largamente esperado: la pavimentación de la Ruta Provincial N°42 en el tramo que une la localidad de Tintigasta y la cumbre de El Portezuelo. La obra, de 30 kilómetros de extensión, fue inaugurada oficialmente por el gobernador Raúl Jalil junto al intendente al intendente de El Alto, Ariel Ojeda,…

    Hugo Nieto consiguió la sexta medalla para Catamarca en los JADAR 2025 de Rosario

    Hugo Nieto conquistó la presea plateada en lanzamiento de bala en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y continúa Catamarca posicionándose en los primeros lugares de la primera edición de esta competencia. Esta medalla, se suman a las tres de Oro logradas por Mikaela Rojas (Judo), Victoria Luna Avellaneda (Tiro Deportivo) y Facundo Nieva Biza…

    Independiente ahora perdió contra Banfield de local y está último en el Torneo Clausura: renunció Vaccari

    La crisis de Independiente sigue profundizándose. Tras el doloroso castigo que impuso la Conmebol días atrás dejándolo afuera de la Copa Sudamericana por los violentos sucesos ante Universidad de Chile, el Rojo volvió a presentarse como local en el Torneo Clausura pero no logró cortar con la racha negativa que lo persigue. En su primer encuentro en el Libertadores de América…