Video: habló la ex pareja del hombre que asesinó a bastonazos a su suegra de 104 años

Hugo Alberto Zelaya permanece con prisión preventiva tras matar a golpes a su suegra de 104 años y dejar gravemente herida a su ex pareja, Estela, quien logró sobrevivir y relató el horror que vivió en su casa en Tucumán.

“Yo pido justicia porque mi madre era una señora de más de 100 años. Cuando él me empezó a golpear, le dije: ‘Mamá, ayúdame’”, contó Estela en vivo por el canal El Ocho Tucumán, de esa provincia, con moretones visibles en su rostro y cuerpo. La mujer detalló que Zelaya, de más de 2 metros de altura y 95 kilos, la atacó con un bastón mientras ella se encontraba enferma en la vivienda.

“Él había tenido un ACV y yo lo llevaba a rehabilitación, estaba recuperando fuerzas y me empezó a pegar con fuerza. Le decía: ‘Por favor, soltame, yo quiero vivir, no me matés’”, relató entre lágrimas.

La mujer contó que Zelaya ya había ejercido violencia en otras ocasiones, incluso apuntándole con un arma en la cabeza y tratando de estrangularla con un látigo. “Ese día me defendí y después tuve que ir a fisioterapia”, recordó.

Estela explicó que su madre murió tras intentar defenderla. “Esa noche él me tiró al piso y se reía mientras me golpeaba. Yo gritaba: ‘Socorro, vecinos’. En ese momento, escuché a mi mamá decir sus últimas palabras: ‘Estela, volvé, porque este me va a matar a mí también’”, relató.

Uno de los hijos de Estela dijo que no sabían de los maltratos que sufría su madre: “Nos enteramos en el hospital, mi mamá nos contaba que él le pegaba en la espalda para que no viéramos los moretones. Era pícaro, con mente de psicópata para manipular”.

El caso conmociona a Tucumán y Estela pide justicia mientras continúa con asistencia médica y rodeada del apoyo de sus familiares.