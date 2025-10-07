Video: “Es un orgullo muy grande ser rosarino”: el saludo de Lionel Messi y Ángel Di María por los 300 años de la ciudad

Este martes Rosario festeja sus 300 años y referentes de la ciudad aprovechan a enviar sus saludos. Lionel Messi y Ángel Di María, se mostraron en un video que fue publicado a través del Instagram de Tricentenario Rosario.

“Hola a todos. Felicitarlos por los 300 años. Es un orgullo muy grande ser rosarino y haber salido de ahí. A pesar de que me fui desde muy chico, Rosario es y va a ser mi casa“, dijo Leo.

“Hola a todos los rosarinos, les mando este video para felicitar a nuestra ciudad por cumplir 300 años, estoy muy orgulloso de ser rosarino. Me toco en su momento irme, pero siempre tuve en mi cabeza volver a donde me crie y donde siempre fui feliz y ahora nuevamente volví a esta hermosa ciudad. Soy la persona más feliz del mundo con toda mi familia”, dijo Di María en el video.