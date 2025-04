Video: empleado municipal de Fray Mamerto Esquiú se opuso al paro nacional, fue a trabajar y le tuvieron que abrir la puerta

Se trata de Armando Centurión, quien tiene más de 30 años de servicio en esa comuna. Al llegar al lugar, las puertas del municipio estaban cerradas, e hizo valer sus derechos, en democracia, obligando a que le abran las puertas del municipio, a fin de ingresar a su oficina, a pesar de que era el único empleado municipal en asistir.

Centurión, manifestó no estar de acuerdo con el paro nacional: “nosotros tenemos que hacer una lucha a nivel municipio. No entiendo por qué hoy las puertas estuvieron cerradas, después de las 08 hs, recién la abrieron. Nosotros hace más de un año que le pedimos a la señora intendente que les abra las puertas a los Autoconvocados, fui parte de ese petitorio y no nos atendieron, por que según ella, nosotros no tenemos un respaldo gremial, y hoy me pregunto qué respaldo gremial habrán tenido todos los empleados”.

En otro pasaje de la nota Centurión consideró que es paro político en contra de un gobierno nacional, y aseguró que “nosotros hoy, seguimos con un sueldo mísero”.

El trabajador comentó: “Yo tengo mis derechos y mis obligaciones, y mi obligación es de venir a trabajar, hoy las puertas estuvieron cerradas, no vino nadie, así creo que es el sistema, creo que así los están acostumbrando, algún día lo van a cambiar”.