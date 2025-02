Video: el momento en que los policías persiguen y matan al joven de 26 años en Mar del Plata

El violento episodio que involucra a un grupo de policías de civil que mataron a balazos a Matías Paredes, un joven de 26 años, en el barrio Bosque Grande, en Mar del Plata, sigue conmocionando a la ciudad balnearia y la Justicia intenta determinar las causas del crimen. Según la versión de la familia y amigos de la víctima, los jóvenes estaban volviendo de la cancha e intentaron evadir a los policías pensando que se trataba de un robo, ya que los oficiales estaban de civil. En las últimas horas se difundió un video que muestra parte del hecho.

El incidente ocurrió a la salida del club Alvarado, cuando Matías y sus amigos regresaban a sus casas en un Fiat Palio. En ese momento, dos vehículos que lo venían siguiendo le bloquearon el paso en el semáforo ubicado en calle Polonia y Fortunato de la Plaza.

Se trataba de una camioneta Ford Ecosport con dos efectivos de civil a bordo y un Volkswagen Bora con otros tres ocupantes. Según la familia de la víctima, los jóvenes no pudieron identificar a los policías porque estaban vestidos de civil y, al sentirse amenazados, decidieron huir. Sin embargo, la situación se salió de control.

En el video obtenido por TN se observa cómo los jóvenes intentan escapar a toda velocidad, pero los policías comenzaron a disparar a quemarropa. El joven de 26 años, que viajaba en el asiento trasero, recibió dos disparos, según la autopsia.

La Policía Científica realizó el levantamiento de una bala de plomo que estaba en el lugar, que será cotejada con las armas reglamentarias 9 mm que le secuestraron a los oficiales. Este análisis será clave a la hora de descifrar de cuál de las pistola de los cinco efectivos salieron los disparos que le dieron muerte.

La Justicia investiga a cinco policías

El fiscal Alejandro Pelegrinelli, a cargo de la causa, caratulada como “homicidio agravado”, informó que se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios para esclarecer el hecho.

Investigan si los policías intentaban identificar el auto, pero al no estar con los uniformes, los jóvenes habrían confundido la situación, creyendo que estaban siendo víctimas de un robo.

“Todo hace presumir que los jóvenes pensaron que los estaban robando, no pudieron identificar a los policías y por eso intentaron escapar. La intervención de los efectivos fue confusa y no había una identificación clara de su rol como autoridades”, sostuvo el fiscal. Por el momento, Pelegrinelli no ordenó detenciones.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron al medios La Capital que los efectivos involucrados en el hecho estarían buscando a Cristian “El Guachín” Monje, un prófugo relacionado con el crimen del kiosquero Cristian Velázquez, que ocurrió en la misma zona.

Sin embargo, aún no se sabe si el ataque a Matías Paredes estaba directamente vinculado con esta búsqueda, ya que no había registro de algún operativo en la zona.