Video: el concejal de Catamarca acusado de presunto abuso sexual, desmintió las acusaciones

En las últimas horas de la tarde se conoció que el concejal del departamento El Alto, Nicolás Aguirre, fue notificado en el marco de una denuncia penal en su contra, que podría encuadrarse —según el relato de la víctima— en los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual en grado de tentativa.

Según la denuncia, el episodio habría ocurrido dentro de un local comercial propiedad del edil, ubicado en el barrio Virgen del Valle, donde la mujer manifestó que fue encerrada y en ese contexto se habría producido el supuesto ataque sexual.

La causa se encuentra en los albores de la investigación penal preparatoria, por lo que aún resta producir una gran cantidad de pruebas y testimonios antes de avanzar en una posible imputación.

Aguirre, por su parte, desmintió categóricamente los hechos denunciados, confirmó la existencia de la causa y aseguró que se presentará espontáneamente el próximo lunes ante la fiscal interviniente para ponerse a disposición. Además, ya fue notificado de las restricciones y medidas perimetrales que le prohíben acercarse a la denunciante.

El caso desató fuerte conmoción en el ámbito político y social de El Alto, donde se aguardan nuevas definiciones judiciales en los próximos días.

Fuente: Catamarca en Cana