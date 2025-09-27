Radio TV Valle Viejo
Video: echaron a Robertito Funes Ugarte de la marcha por Brenda, Morena y Lara, por su alineación al Gobierno de Milei

Este sábado por la tarde se llevó a cabo una marcha en las inmediaciones al Congreso de la Nación, con el objetivo de exigir justicia por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) que conmociona a todo el país. La convocatoria del colectivo feminista Ni Una Menos, que fue encabezada por las familias de las tres jóvenes, se extendió también a ciudades como Córdoba capital, Bahía Blanca y Mar del Plata.

Sin embargo, un episodio no pasó para nada inadvertido en el centro porteño: manifestantes echaron a Robertito Funes Ugarte de la movilización, propinándole insultos y recordándole su alineación al gobierno de Javier Milei, que desestimó esta marcha y rechaza de manera rotunda todo lo que tenga que ver con la defensa de las mujeres.

El gobierno de Javier Milei realizó el cierre del antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en dos etapas: primeramente, al asumir en diciembre de 2023, el Ministerio fue inicialmente degradado a la categoría de Subsecretaría (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género) y se transfirió a la órbita del Ministerio de Capital Humano (y luego al Ministerio de Justicia).

Luego, el 6 de junio de 2024 se anunció la eliminación definitiva de esa Subsecretaría, lo que significó el cierre total de la estructura que había quedado del ex Ministerio. Por lo tanto, si bien fue reducido de categoría apenas asumió en diciembre de 2023, el cierre definitivo de la última dependencia que quedaba se comunicó oficialmente el 6 de junio de 2024.

Entre las principales razones, Milei argumentó lo siguiente:

Eliminación de la “agenda ideológica”: El gobierno argumentó que el Ministerio fue creado y utilizado por la administración anterior “con fines políticos-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica”, la cual la actual gestión rechaza.

“Antro de persecución ideológica”: El presidente Milei calificó públicamente a este organismo, junto con el INADI (otro organismo que también cerró), como “antro de persecución ideológica” y un espacio para “contratar militantes”.

Crítica al concepto de desigualdad de género: El presidente y funcionarios han expresado en reiteradas ocasiones su oposición a la perspectiva de género, afirmando que “somos todos iguales ante la Ley” y que el feminismo busca “privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra”. 

