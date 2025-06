Video: denuncian abandono de una escuela del interior catamarqueño

El Sindicato de Docentes de Catamarca, publicó en las últimas horas un video, dando a conocer la preocupante situación que atraviesa una escuela en el interior provincial, donde se ven directamente afectados tres niños que están sin clases.

El video, describe de esta manera lo que ocurre en el establecimiento: “Nos encontramos en la escuela N°62, 25 de agosto, en el paraje San Lorenzo, Departamento La Paz, en Catamarca, muy cerca del límite con la provincia de Córdoba. Es la única escuela en la zona, un territorio rural, aislado, de difícil acceso, que hoy sufre el abandono absoluto del Estado. Desde el mes de marzo, tres niños están sin clases, no tienen maestra de grado. El cargo docente jamás fue cubierto. Y el Gobierno miente. Dice que está en trámite, pero nunca llamó a Asamblea. Solo reciben una clase de educación física una vez por semana, gracias al compromiso de un profesor itinerante que abre la escuela. Y frente a esta realidad nos preguntamos, ¿dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Dos organismos fundamentales que hoy dan la espalda al interior profundo. No hay respuestas, solo silencio. El silencio institucional. La voz vacía del ventrílocuo que repite excusas mientras los niños esperan. Y ahora lo más grave: desde la provincia de Córdoba se ofrecieron a llevar educación al paraje. Otra provincia queriendo garantizar lo que Catamarca no hace. Eso no es ayuda, eso es pérdida de soberanía. Porque si Catamarca no defiende su territorio, lo termina cediendo. Tres niños no son una cifra, son un mundo. Y su derecho está siendo vulnerado. La escuela no tiene agua, no tiene señal, no tiene internet. Las paredes están agrietadas y los caminos de tierra son intransitables. Desde SIDCA exigimos cobertura inmediata del cargo docente, reparación urgente del edificio, presencia real del Estado donde más se lo necesita. Y advertimos, si en 48 horas no hay respuestas, presentaremos una acción de amparo en defensa del derecho al trabajo de nuestros afiliados y del derecho de estos niños a estudiar en su tierra. Porque la educación no se negocia y la soberanía no se pierde por desidia, se pierde por abandono”.

