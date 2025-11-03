Video de la entrada de Javier Milei a la reunión de su nuevo Gabinete, con abrazos, saltitos y música de James Brown

Luego de que se concretara la primera reunión de su nuevo Gabinete, la oficina de prensa del presidente Javier Milei difundió un video de cómo fue su ingreso al salón Eva Perón de la Casa Rosada donde lo estaban esperando sus ministros y otros referentes libertarios que, aunque no son parte del Gabinete, se sumaron al encuentro que marcaba simbólicamente un relanzamiento de la gestión del Gobierno tras el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Hola a todos”, dijo Milei al ingresar visiblemente emocionado y acto seguido comenzó a abrazar uno por uno a sus funcionarios, secundado por su hermana Karina.

El Presidente mostró una particular efusividad con algunos de los presentes. Fue el caso de Diego Santilli, a quien le dijo “¡Bienvenido!” al recibirlo en su primera participación como ministro del Interior (cargo para el que todavía no juró) y la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy a quien le preguntó en tono jocoso: “¿Cómo anda cerebro?”.

Uno de los momentos más insólitos fue el saludo con el ministro Luis Petri, quien viene de ganar las elecciones a diputado en su provincia: el Presidente tomó carrera y quedó fundido en un abrazo con el mendocino mientras daban saltitos dentro de la Casa de Gobierno. Todo fue difundido por la cuenta oficial del Gobierno con la canción “I feel good” de James Brown.

De la primera reunión del nuevo Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, participaron los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Diego Santilli (Interior).

También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzábal Murphy (Legal y Técnica), el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor Santiago Caputo, quien aún no fue oficializado en el Gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el flamante jefe de ministros, Manuel Adorni.

El único ausente fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que se encuentra en Madrid participando de un panel organizado por Nueva Economía Forum, donde fue consultado por las relaciones entre Argentina y Estados Unidos.

Fuente: Clarín