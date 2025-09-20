Video de estación de servicios generó repudio: el descargo de la empresa

Una estación de servicio de la provincia de Entre Ríos fue duramente criticada tras publicar en redes sociales un video “humorístico” en el que dos trabajadores simulan el secuestro y desaparición de una clienta.

El video fue difundido en la cuenta de Instagram de una Shell ubicada en la localidad de Crespo, a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de Paraná.

En las imágenes se puede ver a dos empleados molestos con una joven que se acerca caminando desde lejos, a quien describen como “infumable”. En un momento, uno de los playeros dice: “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”.

Momentos después, los playeros le preguntan a un transportista a dónde se dirige, y él responde que a Formosa. Entonces, los hombres secuestran a la mujer, la meten en una bolsa de consorcio y la arrojan dentro del vehículo que parte. Mientras este emprende su viaje, comentan: “Qué paz, eh” y “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”.

El video publicado en las redes sociales de la estación de servicios Shell Crespo – Erich Wagner y Cía. S.R.L. generó un inmediato repudio por parte de agrupaciones feministas y colectivos sociales, que exigieron su retiro al considerarlo un contenido que promovía la violencia de género.

El material en cuestión mostraba una escena de secuestro de una mujer y su posterior eliminación en una bolsa de consorcio, lo que provocó fuertes críticas.

Desde el grupo Periodistas Feministas de Entre Ríos expresaron: “Repudiamos, rechazamos y exigimos retiren de redes sociales el video exhibido por la empresa Shell Crespo en el que se muestra un secuestro de una mujer y su posterior eliminación en una bolsa de consorcio. Consideramos que dicho material hace apología de un delito y es claramente un hecho de violencia mediática y simbólica de género”.

Reclamos y exigencias

El colectivo lamentó que una empresa utilizara un recurso de este tipo para captar la atención de consumidores. “Lamentamos profundamente que una empresa como ésta, para tratar de lograr de atraer la atención de consumidores, utilice un recurso en el cual se fortalece el mensaje de la violencia de género, en un país donde se comete un femicidio cada 27 horas”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que “el mensaje del spot en redes de esta empresa es claro: esgrime la violencia como recurso de eliminación de las mujeres. Esto únicamente se puede entender o pensar cuando se quiere sostener el machismo acérrimo y cerrado en una sociedad”.

Finalmente, desde la agrupación reiteraron: “Nuestro total repudio hacia la empresa mencionada y nos solidarizamos con mujeres y diversidades que nos vemos una vez más como objeto de la violencia simbólica y mediática que como en este caso, ejerce una empresa de manera pública. Por eso además exigimos que las disculpas sean públicas”.

Descargo y disculpas de la empresa

Ante la repercusión negativa, Shell Crespo – Erich Wagner y Cía. S.R.L. difundió un comunicado oficial en el que pidió disculpas y reconoció la gravedad del hecho. “Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, señaló la firma.

La empresa admitió que el material fue inapropiado y que podía interpretarse como una apología de la violencia de género, aunque aclaró: “De ninguna manera esa fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”.

En el mismo texto, la firma informó que el contenido fue retirado de sus plataformas y se comprometió a revisar sus procesos de comunicación para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. “Reiteramos nuestro pedido de disculpas y nuestro compromiso en repudiar cualquier tipo de violencia, trabajando siempre con respeto hacia nuestra comunidad”, concluyó el comunicado.