Video: Barbarita Flores, la niña tucumana que conmovió al país, recuerda a Lanata: “fue mi héroe, un ángel”

En abril de 2002, el rostro de Bárbara Flores se convirtió en un símbolo de la desnutrición, la pobreza y la indigencia que asolaban Tucumán tras la crisis de 2001. A sus ocho años, Barbarita, como la conoció el país a través de los medios, pesaba menos de 20 kilos y sufrió un desmayo en la escuela debido a la falta de comida. “Me duele la panza de hambre”, dijo entre lágrimas, ante las cámaras de televisión. Esa frase conmovió a todos. Fue Jorge Lanata, con su programa “Detrás de las Noticias”, quien amplificó su historia y visibilizó a nivel nacional el sufrimiento de miles de niños en la región.

Pocas horas después de la muerte de Lanata, este lunes, Tendencia de Noticias se comunicó con Barbarita. La mujer, con vos entrecortada y una angustia genuina, habló sobre el impacto que tuvo en su vida el notable periodista, quien cambió para siempre su destino. “Para mí fue un héroe, un ángel”, resumió en un mensaje cargado de sentimiento. “Para mí ha sido muy duro, muy fuerte”, relató. “Yo tuve contacto con su hija (Bárbara Lanata) hace poquito, la busqué por Instagram y le mandé un mensajito. Sabía que él estaba enfermo y me dijeron que se alegraba mucho de saber de mí. Le mandé mis saludos, diciéndole que no me olvido de él, que fue un ángel para nosotros, para mi familia, para mí”, contó Bárbara, quien hoy tiene 31 años. “Lo siento como si fuera mi tío, alguien muy cercano”, añadió la mujer para describir su pesar por el fallecimiento del conductor.

Bárbara contó que se enteró de la triste noticia a través de los medios y le envió a través de este diario un mensaje a la hija de Lanata. “Que Dios le dé paz en este momento, no hay consuelo, pero que le dé paz para terrible pérdida”, manifestó.Es que el fundador de los diarios Página/12 y la Crítica de Argentina no solamente fue la figura mediática que le dio visibilidad a su caso y al de miles de niños sumidos en la pobreza y la indigencia en el interior profundo, sino que además se convirtió en un apoyo que le permitió superar su situación con el paso de los años. “Gracias a él, hoy estamos donde estamos y somos lo que somos”, confesó. Y agregó que sin la intervención de Lanata y su equipo, no sabe cuál habría sido su futuro en ese entonces.

En aquellos tristes días de 2022, la periodista María Julia Oliván y el equipo de “Detrás de las Noticias” fueron los primeros en llegar a su hogar, llevando visibilidad y solidaridad a una familia golpeada por la miseria.

Bárbara Flores recuerda con emoción cómo fue su último encuentro con Lanata, cuando se cumplían 12 años de aquella nota que le hizo abrir los ojos y estrujó el corazón de todo el país. La mujer recordó que en esa oportunidad el periodista le mencionó que todavía tenía una deuda pendiente. “La última vez que hablé con él fue por radio. Yo ya era mamá, había sido mamá hace poquito. Le dije que no quería seguir pidiendo, que ya no quería seguir dando lástima, porque, aunque los beneficios llegaron, todo fue muy duro para mí”, explicó. Fue entonces cuando recibió una oferta de trabajo del Gobierno. “Eso fue lo último que hablamos, fue muy fuerte, muy emotivo. Lo siento de muy cerca, porque él ha sido una persona excelente para nosotros”, recordó.

Cuando se le preguntó sobre el legado de Jorge Lanata, Bárbara lo describió como una persona valiente, que se enfrentó al poder sin miedo alguno. “Él iba contra el mundo, era un crack. Fue único para nosotros, le puso el pecho a la bala contra todo. No tuvo miedo a las amenazas, a lo que le podía pasar, y siguió adelante. Eso es muy valiente, y eso es algo que hay que valorar”, expresó.

El recuerdo de Lanata en la vida de esta mujer tucumana es el que tienen millones de argentinos: el de un hombre comprometido con la verdad, que, sin importar las adversidades, lucho para hacer visible la realidad de los más vulnerables. Para Barbarita Flores, como para muchos, Lanata fue un héroe.