Video: así tragó una ballena jorobada a un joven, y después lo expulsó

Un joven fue tragado por una ballena mientras hacía packrafting con su papá en la Bahía Águila, Punta Arenas, en la región de Magallanes al sur de Chile. Después de unos segundos, el animal lo expulsó. Lo impresionante, además, es que todo quedó registrado en un video.

Según informaron los medios locales, el episodio ocurrió el último fin de semana cuando Dell Simancas, un ciudadano venezolano de 49 años, realizaba una práctica híbrida de trekking y packrafting junto a su hijo, Adrián Simancas (de 24 años) en las aguas del Estrecho de Magallanes.

En ese momento, el hombre grababa a su hijo mientras remaba y de un segundo al otro, apareció una enorme ballena jorobada que salió a la superficie con la boca abierta y engulló al joven.

Después, se sumergió y expulsó al joven que, afortunadamente pudo regresar rápidamente a la superficie, nadar hacia su bote y acercarse a su padre, quien remó hasta la orilla buscando un lugar seguro.

En diálogo con la cadena TVN, Simancas expresó que “vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido“.

Según indicaron especialistas en fauna marina, las ballenas jorobadas suelen alimentarse abriendo la boca cuando emergen a la superficie para tragar la mayor cantidad de presas posibles entre las que destacan el plancton y peces pequeños, pero los seres humanos no forman parte de su alimentación, por lo que de inmediato soltó al hombre.