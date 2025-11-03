Video: así fue la pelea donde murió apuñalado un adolescente de 15 años durante pelea callejera grabada por amigos

Un adolescente de 15 años, identificado como Bautista Coronel, murió en Necochea al recibir una puñalada en la ingle durante una pelea callejera ocurrida cerca de la medianoche del viernes frente al Complejo Casino, en la zona costera de la ciudad. El agresor, de 17 años, fue detenido por la Policía Bonaerense y alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia.

La pelea, que duró poco más de un minuto, fue grabada por otros jóvenes presentes. En las imágenes se observa cómo ambos adolescentes comenzaron a golpearse y luego se armaron con objetos punzocortantes, mientras un grupo alentaba la riña sin intervenir. Durante el forcejeo, Coronel sufrió la herida que le provocó una hemorragia masiva.

Un llamado al 911 permitió que el SAME trasladara al joven al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano, pero murió horas después debido a un shock hipovolémico causado por la lesión en la arteria aorta.

La Justicia investiga si hubo instigadores o cómplices en el hecho, analizando los testimonios de testigos y el video viral como prueba central. Durante el operativo policial se secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo con mango de madera y un punzón casero.

Vecinos y comerciantes de la Villa Balnearia manifestaron su preocupación por la reiteración de peleas entre jóvenes en la zona, alertando sobre la necesidad de mayor presencia y prevención para evitar futuros incidentes similares.