Video: así fue el operativo del SAE 911 para asistir a una mujer parturienta

Como ya informáramos, ayer, a las 15:50, el Agente de Policía Kevin Quevedo, operador del SAE-911, recibió un llamado telefónico, donde una persona del sexo femenino le manifestó que su hermana, una joven de 25 años de edad, estaría en trabajo de parto en una vivienda del barrio San Antonio Sur.

Rápidamente, el efectivo policial procedió a contener a la mujer, brindándole a quienes la acompañaban información sobre medidas apropiadas para la correcta recepción del recién nacido y procedimientos seguros para asistir el parto hasta la llegada del personal de salud.

Mientras tanto, en el video se observa el desplazamiento de la ambulancia del SAME, yendo en la búsqueda de la mujer, mientras personal policial motorizado le abría paso.