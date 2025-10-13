Video: así detuvieron al hombre acusado de doble femicidio y que secuestró a su hijo

En una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Entre Ríos y Córdoba, la policía logró capturar a Pablo Laurta, el hombre acusado de cometer un doble femicidio en Córdoba y de secuestrar a su hijo, Pedro Rodríguez. El arresto se produjo en un hotel céntrico de Gualeguaychú, donde Laurta había estado escondido tras asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio. En el momento de la detención, Laurta fue arrestado sin resistencia, mientras su hijo fue rescatado y puesto a salvo por los efectivos policiales.

El hallazgo de Laurta fue el resultado de una investigación liderada por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba, con la colaboración de la policía de Entre Ríos. La investigación siguió el rastro de Laurta desde el sábado, cuando, tras cometer los homicidios, se fugó en un remis con su hijo hacia Buenos Aires. A través de un trabajo de seguimiento en tiempo real, se logró ubicar al acusado en Gualeguaychú.

El rescate del niño y el traslado de Laurta a un hospital

El operativo de captura se desarrolló con precisión. Cuando Laurta salió de la habitación 209 del hotel, la policía lo rodeó y lo arrestó sin darle tiempo a reaccionar. En ese momento, Pedro Rodríguez, el hijo de Laurta, apareció caminando detrás de su padre. De inmediato, los agentes lo pusieron bajo protección y lo trasladaron a la Comisaría del Menor para su cuidado y contención emocional.

Tras su arresto, Laurta sufrió un cuadro de descompensación, lo que obligó a los policías a trasladarlo a un hospital local para recibir atención médica. Según fuentes policiales, Laurta permanece bajo custodia en el centro de salud mientras se aguarda el avance de la causa judicial en su contra. La habitación del hotel donde fue detenido también fue asegurada a la espera de una orden de requisa.

Investigación vinculada con la desaparición de un remisero

El arresto de Laurta está relacionado con otro caso que conmocionó a la provincia de Córdoba: la desaparición de Martín Palacios, un remisero de 49 años. El 7 de octubre, Palacios había sido contratado por Laurta para realizar un viaje, pero desapareció poco después. El 9 de octubre, el Toyota Corolla de Palacios fue encontrado incendiado en Córdoba, lo que encendió las alarmas sobre el posible vínculo entre la desaparición del remisero y el doble femicidio. La policía ahora investiga cómo Laurta pudo haber utilizado el vehículo del remisero para su huida.

La misoginia online y la justificación del crimen

Un aspecto preocupante de este caso es la conexión de Laurta con un foro en línea conocido como “Varones Unidos”, un espacio misógino donde se comparten ideas que justifican la violencia contra las mujeres. En este sitio, Laurta había publicado mensajes en los que presentaba a su expareja, Luna Giardina, como la causante de los problemas en su vida y la culpable de un supuesto “secuestro parental” de su hijo, pese a que ella había denunciado abusos previos. El discurso de odio y victimización que se promovía en este sitio parece haber alimentado la narrativa de Laurta, quien, al sentirse “perseguido”, justificó su accionar violento.