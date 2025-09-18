Video: Anciana de 84 años cruzaba la calle y fue atropellada por un motociclista que huyó del lugar

Una mujer de 84 años fue embestida por una moto mientras cruzaba la avenida del Libertador en Alta Gracia, Córdoba. El hecho, registrado por cámaras de seguridad y difundido por medios locales, conmocionó a toda la comunidad. Luego de tres días de intensa búsqueda, el conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La víctima permanece internada, pero su estado de salud es estable y está fuera de peligro.

La tarde del sábado parecía una más en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, hasta que un violento siniestro vial alteró por completo la rutina en la avenida del Libertador. Una mujer de 84 años, que cruzaba la calle como lo hacía habitualmente, fue embestida de lleno por una motocicleta que circulaba a gran velocidad.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, son elocuentes: la moto impacta de frente contra la mujer, que cae de manera abrupta sobre el asfalto y queda inmóvil, mientras el conductor sigue su marcha sin siquiera frenar.



Los primeros segundos tras el impacto fueron de confusión y desesperación. Vecinos y transeúntes que estaban cerca corrieron hasta la víctima para socorrerla, mientras pedían asistencia médica a los gritos.

El motociclista, en cambio, aceleró y huyó de la escena sin prestar ningún tipo de ayuda, dejándola tendida en el suelo. “Fue desesperante verla tirada y que él ni siquiera mirara para atrás”, relató una testigo a un medio local.

El estado de salud de la víctima: traumatismo y lesiones



Una ambulancia llegó pocos minutos después y trasladó de urgencia a la mujer a un centro de salud privado de Alta Gracia. Los médicos confirmaron que presentaba traumatismo de cráneo y diversas lesiones de menor gravedad en extremidades, producto de la caída.



Durante las primeras horas, su cuadro generó preocupación entre familiares y vecinos, pero con el correr del fin de semana, los profesionales informaron que su estado era estable y que estaba fuera de peligro. Aun así, permanece internada bajo estricta observación.La investigación: tres días de búsqueda

El impacto que generó el caso hizo que la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María iniciara de inmediato un operativo para dar con el responsable. A partir de denuncias de testigos y del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, lograron identificar la moto y reconstruir el recorrido que hizo el conductor tras el hecho.

Fueron tres días de trabajo intenso que culminaron este martes, cuando efectivos policiales allanaron una vivienda ubicada en calle Falucho al 200 y detuvieron al presunto autor del atropello. Se trata de un hombre de 33 años, cuya identidad no fue revelada públicamente para no entorpecer la investigación judicial en curso.La Fiscalía interviniente ahora deberá definir las imputaciones que pesan sobre el detenido. En principio, se analiza acusarlo por el delito de lesiones culposas agravadas por la omisión de auxilio, ya que el hombre no solo atropelló a la víctima, sino que además huyó del lugar sin brindarle asistencia.

De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar una condena de hasta 3 años de prisión y la inhabilitación para conducir vehículos por un plazo determinado, según establece el Código Penal argentino en estos casos.