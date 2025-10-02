Radio TV Valle Viejo
Video: “A Susana Zenteno le molesta que la controlen, y ya no tiene límites”

El abogado Carlos Uslenghi se refirió a la postura de la intendente Susana Zenteno de pretender acallar a periodistas por críticas a su mala gestión en el municipio. El letrado señaló que Zenteno está acostumbrada a no rendir cuentas y cuestionó la complacencia del Concejo Deliberante que no ejerce ningún control.

Además, hizo hincapié a la pasividad de la justicia que no avanza en las denuncias presentadas en contra de la jefa comunal. Uslenghi consideró que Zenteno está molesta con este medio periodístico por haber desenmascarado la mentira de su inexistente enfermedad cuando en realidad se encontraba vacacionando en la paradisíaca isla de Bayahíbe, dejando en acefalía el municipio, lo que provocó una crisis institucional sin precedentes y un escándalo mediático con repercusión nacional.

Mencionó que otra de las cuestiones que podrían haber provocado el enojo de la intendenta es haber difundido el nombramiento de varios miembros de su familia en el gabinete, la millonaria compra de pinturas por parte de su hermana funcionaria o las denuncias penales por el presunto desfalco de 3.800 millones de pesos.

Además, le pidió a Zenteno no escudarse detrás de una cuestión tan sensible como el flagelo de la violencia de género, para intentar justificar su deficiente gestión, remarcando que la función pública es a tiempo completo.

