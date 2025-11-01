Victorias de Central y Unión, que son punteros: antes, San Lorenzo bajó a Riestra

Rosario Central le ganó a Instituto en Alta Córdoba y se adueñó de la punta de la zona B del Torneo Clausura; en tanto que Unión de Santa Fe venció a Newell’s en el Parque Independencia, es e nuevo líder de la Zona B y complicó “rojinegro” en la pelea por la permanencia y es líder de la Zona A.

En una jornada marcada por la escandalosa reunión en AFA que terminó a las piñas, San Lorenzo dio la cara ante un Nuevo Gasómetro que reiteró su enfado con el tétrico estado dirigencial y logró vencer 1-0 a Riestra, duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Triunfo gracias a un golazo de Alexis Cuello que le permite a los Gauchos de Boedo acomodarse en la zona de clasificación tanto de la Zona B como de la próxima Copa Sudamericana, bajando de la cima del grupo al Malevo en el proceso.



