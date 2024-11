Victoria Villarruel le respondió a Lilia Lemoine luego de que se refiriera a ella como “Bichacruel”

La vicepresidente, Victoria Villarruel, hizo su primera aparición pública en las redes sociales luego de haberse transformado en tema de debate entre los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA). Mientras que se mantiene esquiva a responder a la entrevista del presidente Javier Milei, en donde aseguró que no tenía incidencia en la toma de decisiones y la señaló por estar más cerca de la casta, reaccionó al apodo que la diputada Lilia Lemoine utilizó para referirse a ella.

Varios días después de que el jefe de Estado blanqueara el distanciamiento político que tendría con su segunda al mando, la titular de la Cámara de Senadores comentó sobre el “Bichacruel”, la manera que eligió la legisladora para nombrarla cuando le consultaron sobre la interna.

Todo surgió como una respuesta a una usuaria de la red social X que había mencionado que ese término habría sido inventado por los militantes kirchneristas. “Es una genialidad y que a Villarruel le encanta”, aseguró la autora de la publicación, a quien la vicepresidente confesó: “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así”.

De esta manera, la dirigente negó que el mismo le generara algún tipo de malestar, debido a que consideró que “es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”. No obstante, evitó referirse a Lemoine, con quien quebró su relación desde que la diputada la acusó por no haberse pronunciado sobre el escándalo por la visita de los diputados a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza.