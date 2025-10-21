Vialidad Nacional en Catamarca ejecuta tareas de limpieza de alcantarillas y zona de camino en RN 60, entre Las Salinas y Chumbicha

Vialidad Nacional, con personal y equipos de la Sobrestantía San Martín, continúa llevando a cabo trabajos de limpieza y desmalezamiento de zona de camino y alcantarillas en Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre el empalme con Ruta Nacional 157, en “Las Salinas Grandes”, y la intersección con Ruta Nacional 38, en Chumbicha, Capayán.

Los trabajos se intensificaron durante los últimos días, especialmente en el retiro de basura que arrojan los propios usuarios de la ruta y obstruyen las alcantarilla, estructuras vitales para preservar la ruta durante la temporada de lluvias.

La Ruta Nacional 60 es la más extensa en Catamarca, con más de 560 kilómetros. Se extiende entre el límite con Córdoba y la frontera con Chile, en el Paso Internacional de San Francisco. El Campamento San Martín tiene a su cargo la conservación por administración de 111 kilómetros, con tareas como desbosque y desmalezado, reconstrucción de banquinas y sellado de fisuras y bacheo de calzada.