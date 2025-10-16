Radio TV Valle Viejo
Vialidad Nacional Catamarca continúa reconstruyendo defensas de la RN 40, en la Quebrada de Belén

Con el objetivo de minimizar los eventuales daños en la estructura vial, que ocasionan las crecidas propias de la temporada estival, Vialidad Nacional continúa reconstruyendo defensas en Ruta Nacional 40, en los márgenes del río que atraviesa la Quebrada de Belén.
Los trabajos, que son ejecutados por personal y equipos afectados a la Sobrestantía de Zona, consisten en el armado de gaviones y colchonetas de piedra embolsada con tejido metálico, además de la limpieza del cauce del río.

Estas tareas son fundamentales para preservar la estructura vial de la ruta, en un tramo que constituye la única vía de comunicación entre localidades como Londres y la ciudad cabecera departamental con el Norte de Belén y los departamentos Santa María y Antofagasta de la Sierra, este último a través de la Ruta Provincial 43.

La Ruta Nacional 40 atraviesa el oeste catamarqueño de sur a norte, en una extensión de 277 kilómetros, entre el límite con La Rioja y el suroeste de Tucumán, en los Valles Calchaquíes.

Además del atractivo turístico que representa en sí misma, la emblemática ruta es trascendental para el desarrollo de las economías regionales y para el traslado de insumos y productos de la actividad minera, altamente desarrollada en la zona.

