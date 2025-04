“Viajamos como ganado”, definió una pasajera del transporte interurbano en Catamarca

La denuncia de una pasajera volvió a exponer el estado crítico del transporte público de media distancia en Catamarca. Elizabeth Lozzo compartió en una entrevista esta mañana de viernes en Radio TV Valle Viejo, sobre su experiencia con un colectivo de la empresa 25 de Agosto, cuyo viaje hacia Chumbicha terminó con una varadura en plena cuesta de La Cébila y una espera de más de dos horas sin asistencia. “Nos dejaron tirados sin señal, con un chofer caminando para buscar ayuda”, relató.

Lozzo aseguró que el mal estado de las unidades es una constante y no un hecho aislado. “Los colectivos están sucios, los asientos no funcionan, los olores son insoportables y la carrocería está visiblemente deteriorada. No entiendo cómo pueden circular”, dijo. También criticó el precio del pasaje, que supera los $16.000 por trayecto, y apuntó a la falta de controles por parte del Estado: “No sé qué hace el Ministerio de Transporte”.

Durante el relato, la usuaria también destacó la presencia de personas vulnerables entre los pasajeros, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que deben soportar condiciones indignas para poder acceder a la capital provincial, muchas veces por cuestiones de salud. “Esto pasa todos los días, y nadie hace nada”, lamentó. También mencionó un caso reciente de principio de incendio en otra unidad, lo que incrementa la preocupación por la seguridad.

Aunque la experiencia denunciada corresponde a la empresa 25 de Agosto, Lozzo aseguró que también vivió situaciones similares con la empresa Lazo, que sería parte del mismo grupo. Frente a esta situación, reclamó medidas urgentes: “No transportan ganado, transportan personas. Y hoy el ganado va mejor cuidado que nosotros”. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales del Ministerio de Transporte ni anuncios de inspecciones o sanciones.