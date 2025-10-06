Venta de autos usados: cifras récord marcaron el mejor septiembre en 30 años

La venta de autos usados en Argentina alcanzó cifras récord durante septiembre de 2025, convirtiéndose en el mejor noveno mes del año desde que existen registros oficiales (1995). Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 171.364 vehículos, lo que representa un crecimiento del 5,45% interanual y una suba del 2,29% respecto a agosto (167.525 unidades).

En lo que va del año, se vendieron 1.436.656 unidades, es decir, un 13,84% más que en el mismo período de 2024, consolidando un fuerte repunte del mercado automotor tras varios años de volatilidad.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, celebró los resultados y destacó el contexto favorable que impulsó la demanda. “Septiembre fue el mejor desde que se tiene registro. Con productos demandados, el mercado mostró su fortaleza”, aseguró.

Factores del crecimiento y comportamiento del mercado

El informe de la Cámara atribuyó la suba en la venta de autos usados a la estabilidad de precios, la mejora en el poder adquisitivo de ciertos segmentos de consumidores y la mayor disponibilidad de unidades en concesionarias.

Lamas explicó que el sector experimentó una reactivación de la demanda, especialmente en el interior del país, donde los precios se mantuvieron más competitivos que en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “La estabilidad en los valores permitió concretar operaciones que habían quedado postergadas durante gran parte del año pasado”, detalló.

La reaparición del crédito prendario y los planes de financiación también influyeron en el incremento, junto con la preferencia del público por modelos compactos y de bajo consumo.

Volkswagen Gol lidera el ranking nacional

En cuanto a los modelos más vendidos, el Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con 9.313 operaciones, consolidando su liderazgo en el segmento. En segundo lugar se ubicó el Toyota Hilux, seguido por el Chevrolet Corsa/Classic y el Ford Ranger, según el relevamiento de la CCA.

“El Gol sigue siendo una referencia para el comprador promedio: económico, confiable y con un amplio mercado de repuestos”, señaló Lamas.

Además, el informe destacó que los autos de entre 5 y 10 años de antigüedad fueron los más demandados, especialmente en las provincias del norte y el sur del país, donde las oportunidades de compra superaron los promedios nacionales.

El interior del país, motor del crecimiento

El interior argentino fue protagonista del incremento de la venta de autos usados, con picos de crecimiento significativos en varias provincias. Los mayores aumentos se registraron en Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%) y Santiago del Estero (27,42%).

Desde la CCA destacaron que el dinamismo del interior se vincula con mayores facilidades de pago, menor presión impositiva y una red consolidada de concesionarias regionales. “Los comercios del interior están sosteniendo gran parte de este récord histórico”, remarcaron.