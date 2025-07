“Vení a buscar tu milagro”: el discurso grandilocuente del pastor elegido por Javier Milei

Veintidos de agosto de 2023. La pastora Alicia Ledesma avanza por la peatonal de Resistencia, bailando al ritmo del redoblante. La mano levantada, anteojos de Snoopy, va saludando mientras una multitud, con pelucas de colores, globos y narices rojas camina detrás suyo. Unos pasos más atrás está Jorge Ledesma, su marido y pastor de ese movimiento evangélico que no para de crecer. Están en medio de la “Invasión del Amor de Dios”. Se trata de una maratón de oración de 24 horas, caravana en autos y motos y alabanza pública en la plaza principal. Como aseguran que van a ocurrir milagros, llevan un equipo de médicos para certificarlos. Este tsunami se repite cada año, como una forma de visibilizar en las calles de esa ciudad ese crecimiento explosivo que están teniendo. Ya no entran en los templos, desde hace ocho años que están trabajando para levantar uno muy grande, enorme, con capacidad para 15.000 personas. Portal del Cielo será el templo más grande de la Argentina.

Pero todavía falta. Tiempo y dinero. Falta obra, falta prácticamente todo. Dos años después, el milagro que esperaban está completo. Se inaugura el templo y hasta el presidente Javier Milei viaja al acto y hace una animada diatriba política desde el púlpito, usa la Biblia para decir que es Estado es el maligno y que la justicia social, eje no sólo del peronismo sino de la labor social de la iglesia evangélica, es un pecado capital. Igual, el presidente habla. La multitud lo aclama. Todo es una fiesta. En el encuentro hay música, ministración y milagros. Después, se difunden videos de sanaciones. Hay personas que caen al suelo cuando el pastor ora y los toca. ¿Qué es todo eso? ¿De dónde viene? ¿Son todos chantas? ¿Todos apoyan a Milei? ¿De dónde salió la plata para el templo? ¿Por qué son tantos? ¿De verdad, como dijo Ledesma, Dios convirtió los pesos en una caja de seguridad en dólares ?

Las preguntas flotan desde el sábado pasado. Los días siguientes llegaron las explicaciones, muchos pastores fueron invitados a los medios de comunicación a tratar de explicar lo que estaba pasando. No todos aprueban lo que ocurrió. Muchos repudiaron enérgicamente el uso político del evento, como el pastor y teólogo Norberto Saracco, uno de los fundadores del Consejo de Pastores de la Ciudad, que dijo que habilitar a un presidente a hablar así desde el púlpito fue muy desafortunado. “Algo que no hubiera hecho en una sinagoga o en una iglesia católica”, dijo.

“En una provincia de 1.200.000 habitantes, hay unos 300.000 o más que adhieren a la fe cristiana evangélica. Esto es un fenómeno de visualización de las dimensiones que está teniendo la iglesia evangélica. No es algo nuevo, es que ahora nos ven”, explica Osvaldo Carnival, pastor de la iglesia Catedral de la Fe. Carnival además es presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, que integra la iglesia de Ledesma.

“Fue un error garrafal no haberle puesto ciertas pautas al Presidente. Me parece que Milei está muy mal aconsejado y que él mismo tiene una ignorancia muy evidente de cómo funciona el pueblo evangélico, que es tremendamente heterogéneo y donde hay todo tipo de percepciones políticas o compromisos partidarios. Al finalizar, algo lamentable, el aplauso y la euforia de la congregación parecía un congreso La Libertad Avanza. Aún cuando dijo que la justicia social era un pecado capital, algo que es parte del rol fundamental de la iglesia en la sociedad. Nadie juzga, todos aplauden. Esto es gravísimo, y pone en peligro el testimonio evangélico. El riesgo es que la sociedad piense que todos somos esto, sin saber quién es Ledesma, o Maldonado (Guillermo, el apóstol hondureño radicado en Miami que estuvo detrás del evento). No digo que no sean personas honestas, digo que no coincido en la manera en que ellos entienden el evangelio y lo comunican”, apuntó el pastor Pablo Deiros, de la Iglesia Bautista del Centro y autoridad del Seminario Internacional Teológico Bautista.

Aquella madrugada de agosto de 2023, después de toda una noche sin dormir, para sostener la maratón de oración, los fieles sienten que están renovados. Antes de las 6 y pese al frío que hace, ya se congregaron en el viejo templo, desde donde va a partir la caravana. Antes de que las motos y las filas de autos alteren la calma de un sábado en esta provincia del norte argentino, el pastor y la pastora quieren recorrer algunos de los terrenos donde planean levantar sus templos. Lo llaman “la toma de terrenos”. Van con martillos, con hierros y con botellitas que tienen un líquido ámbar. Es el aceite de la unción. Mientras los pastores oran fogosamente, hay fieles que clavan estacas de hierros en la tierra, y otros que leen una oración “He aquí yo les doy libertad de hollar serpientes y escorpiones”, dice una mujer. “Consagramos la ciudad y la ponemos bajo un pacto de sangre de Jesucristo. Y en su nombre anulamos todo pacto o trabajo del diablo”, repite otro líder que insiste en que toman posesión del lugar, de la ciudad, de la provincia, de la Nación. Después, el líquido de las botellas se vierte sobre la tierra. Lo mismo hacen los pastores desde un puente peatonal que cruza la autopista de acceso a la ciudad de Resistencia.

El movimiento Invasión de Amor nació en 2008 y fue el punto clave de crecimiento en Chaco. Ese año, bajo un árbol, una tarde en que salían a evangelizar por el conurbano de Resistencia, Ledesma y su mujer alumbraron una idea que resultó acertada. En lugar de ir a hablarles de Jesús a las personas, por qué no golpeaban las puertas de sus casas con un anotador y les preguntaban si necesitaban oración por algo. Tomaban nota y se comprometían a orar por una respuesta o un milagro. Los pedidos de oración comenzaron a acumularse y Alicia y las mujeres de su iglesia armaron una cuadrícula y se convirtieron en algo así como “las manzaneras de la fe”. Así como el ejército que desplegó Hilda Chiche Duhalde en el conurbano bonaerense, con mujeres que eran referentes de la propia manzana en la que vivían, estas mujeres eran embajadoras de oración. No invaden a las familias, no las invitan a ningún lado. Simplemente anotaban y oraban. El despliegue significó una verdadera revolución. Miles de personas, que se sentían relegadas, abandonadas, ignoradas por el Estado, encontraban en estas representantes de la iglesia una mano extendida. No se equivocaron. El crecimiento fue exponencial.

Entonces diseñaron unas tarjetas tipo multiple choice para levantar pedidos de oración y sistematizarlos. Todas las semanas oraban por esos milagros y una vez al año, hacían una convención a nivel de la ciudad y volcaban en un gran contenedor todos esos papelitos. La iglesia se reunía y, durante esos días, hacían maratones de 24 horas de oración. Los miembros se reunían alrededor de esa pileta de necesidades y clamaban a Dios por respuestas a esos pedidos. Después, salían a movilizarse por la ciudad para dar a conocer lo que estaban haciendo. En poco tiempo, empezaron a crecer. Tuvieron que ir abriendo congregaciones en los barrios y pronto la idea se contagió a otras provincias. Empezaron a mantener reuniones con líderes de otros distritos para contarles su experiencia y animarlos a hacer lo mismo. Hoy, en más de 50 ciudades de todo el mundo se hacen campañas similares, explican los organizadores.

Es por eso que muchos otros pastores reconocen y valoran el crecimiento de la iglesia de Ledesma como un movimiento local, auténtico y que dio respuesta y espacio a una población vulnerable y relegada. Sin embargo, con el tiempo, ese relevamiento de pedidos de oración empezó a tomar otras dimensiones. Y empezaron a escucharse en los mensajes de Ledesma frases como “Vení a buscar tu milagro”. “Si querés un milagro, tenés que venir a reclamarlo”. Sus prédicas eran un cocktail entre las promesas de Israel del Antiguo Testamento y el Apocalipsis. El discurso expansionista, ambicioso, grandilocuente, que prometía “conquistar las naciones para Jesucristo”, ganó terreno.

Fue, probablemente cuando empezaron a vincularse con el autodenominado apóstol de Miami, Guillermo Maldonado, hondureño, que también cultivó vínculos con la política, en su caso durante la campaña de Donald Trump, pero que también está salpicado por cuestionamientos sobre el manejo de fondos y la manipulación de las personas. Tal como lo describió el diario Miami Herald, en un artículo: “El pastor era un charlatán, pero a pocos les importó mientras recibió a Trump e impulsó la agenda republicana”.

“Recibe, recibe, recibe. Fuego, fuego, fuego. Hace rato que no siento una unción como esta”, dice, mientras que el coro canta “mi vida nunca más será igual”. El que está al frente es Ledesma y ese es el día más anhelado de los últimos años. Después de una década, finalmente ese templo que tanto soñó él es real. Un lugar para recibir a 15.000 personas, con una inversión millonaria, para cuya inauguración llegó el propio presidente Javier Milei.

“Recibe, recibe, recibe. Toca, toca, toca”, dice el pastor. Mientras recorre, toca a la gente que le suben al escenario, esperando recibir un toque de fe. Algunos caen al piso, otros estallan en llanto. El pastor habla en lenguas (así se dice, según aparece en la Biblia cuando alguien es tomado por el espíritu santo y habla un idioma que nadie entiende. De todos modos, la Biblia dice que si alguien habla en lenguas, debe haber alguien que reciba la interpretación y explicar qué está diciendo). Ledesma repite: “Está cayendo, está cayendo, está cayendo”. Lo dice infinitas veces. Fuego, fuego, fuego, fuego. Recorre el escenario, la gente cae, él grita “plenitud de Dios”. Brama. Está eufórico. “Vayan a ministrarlo, ya lo tienen”, dice, mientras los ujieres, vestidos de traje y camisa blanca, atajan a los que caen y los sacan de escena para que pasen otros.. A los ojos de los evangélicos, nada de eso es nuevo ni les llamaría la atención. Pero con la visita del Presidente, el primero en la historia en visitar un culto, dicen, los ojos del país están puestos en ese escenario.

¿Quiénes son los evangélicos? Según la última medición que lideró el sociólogo Fortunato Malimacci, los evangélicos pasaron de ser el 8% de la población argentina en 2008 a más del 15,5% en 2019, la última medición. Esto equivale a casi siete millones de personas que se identifican como evangélicos. Se estima que en el país hay unos 100.000 pastores.

Marcos Carbonelli es investigador del Conicet, especializado en religión y cultura evangélica. “El noreste argentino es la región en la que tuvieron más crecimiento. En Chaco, pasaron de ser el 10% al 23% de la población”, dice. Es decir, que casi uno de cada cuatro chaqueños es evangélico. Son unos 250.000 evangélicos en toda la provincia, en la que hay más de 5000 iglesias. “Hay que entender que los pentecostales, son el 90 por ciento de los evangélicos que hay en el país”, explica. “Desde los años 80, los modelos que más crecieron fueron las iglesias garajes: personas que se convirtieron en campañas de evangelismo de pastores como Carlos Annacondia o incluso Héctor Giménez, pero que después salieron y armaron su propia iglesia en el garaje de su casa y se autoproclamaron pastores. Esto significó una explosión de iglesias muy pequeñas, en el conurbano bonaerense. La mayoría de las iglesias tiene menos de doscientos miembros, no son templos onerosos ni multitudinarios. Pero llegaron a una saturación, por eso hay un crecimiento hacia el interior del país”, explica.

A fines de los 90, explica Carbonelli, se produjo una importante migración de pastores de todo el continente a Miami, donde la comunidad latina era creciente y pujante. “Miami se convirtió en la meca cultural evangélica”, explica. Hoy, mudarse a Miami, tener una iglesia allí, aunque sea chiquita y desde ahí un programa o transmitir en vivo es lo que abre las puertas al mercado internacional. “Es frecuente ver un pastor por ejemplo, de Bogotá, que hace streaming desde Miami y después sale de gira por el continente. Lo mismo pasa con los músicos. Porque hay un consumo muy transversal. La gente asiste a una iglesia, pero consume las producciones culturales de otras”, explica.

A la vez, las iglesias en las ciudades grandes de Argentina fueron volviéndose templos más equipados, con mejor tecnología, que transmiten en vivo, que tienen aire acondicionado y community manager. Muchos pastores comenzaron a incorporar el tono neutro, a mitad de camino entre Miami y el interior del país en sus predicaciones, con un ojo puesto en el mercado internacional, y muchas nuevas iglesias urbanas adoptaron nombres más cercanos a consultoras que a templos, del tipo “Nexo”, “Human”, “Antorcha”, “Avance”, que no incluyen términos religiosos. “Hoy ese mercado está casi saturado y hay una competencia de las iglesias más grandes por retener a los miembros más antiguos, que migran de la mano de las transmisiones de video y los streamings”, explica Carbonelli.

Desde que tuvo su acercamiento al apóstol Maldonado de Miami, el chaqueño Ledesma reenfocó su mensaje. No solo empezó a arengar a la gente a ir a buscar su milagro, sino que empezó a enfatizar constantemente la prosperidad económica.

Dentro del mundo evangélico, los pentecostales son aquellos que, como explica el sociólogo especializado en religión Pablo Semán, creen y proclaman la actualidad de los dones del espíritu santo. Ellos creen que los milagros y las experiencias trascendentales no son simplemente algo de la época de Jesús o de Pentecostés, sino que ocurren hoy. A comienzos de los 90, cuando todas las religiones iban perdiendo fieles, fueron los grupos pentecostales los que empujaron el crecimiento en la Argentina, explica Carbonelli. Tal vez por su capacidad de conectar las necesidades reales de la población con un Dios vivo. Que se mete en la vida cotidiana.

“Muchas veces las quisieron usar políticamente, pero las iglesias evangélicas argentinas no responden a una figura única. Por otra parte, son mucho más relevantes para la gobernabilidad que para las elecciones. Por eso tienen cercanía con gobiernos de distinto signo. Las necesitan para gobernar porque saben que son las que pacifican los barrios, las que están en contacto con el territorio, algo que la política perdió. Hoy, la iglesia evangélica es reconocida por cumplir una función social allí donde el Estado no llega: pacificando cárceles, en barrios difíciles, en recuperación de las adicciones, entre otras”, explica el especialista. “Es llamativo que justamente allí haga su apología Milei contra el Estado. El demoniza el Estado y beatifica el mercado. La pregunta es quién va a contener a la sociedad que queda fuera del mercado. Quizás la propuesta sea tercerizar esa función, que se ocupe la iglesia, como ya lo viene haciendo”, postula Carbonelli.

El movimiento de Ledesma, si bien está inscripto dentro de la Unión de las Asambleas de Dios, se considera parte del movimiento neopentecostal. Este movimiento es liderado sobre todo por pastores modo Miami, que suelen hablar mucho de finanzas y crecimiento personal, casi como si fueran coaches ontológicos, porque impulsan la llamada teología de la prosperidad, o evangelio de la prosperidad.

El propio Ledesma lo contó al público, en medio de esa noche fogosa, con la polémica visita de Milei. Dijo que cuando estaban juntando fondos para la construcción del templo, fue a consultar cuánto dinero había en la caja de seguridad de un banco, donde habían guardado 100.000 pesos. Contó que él sabía que había sacado 6000 pesos para comprar dólares. Pero que cuando la abrió, pensó que no era la suya, porque en lugar de haber pesos, había 96.000 dólares. (Detalle, la cuenta debería dar 94.000). En varias entrevistas, el hijo de Ledesma, dijo que ese había sido solo uno de los muchos eventos milagrosos que habían vivido durante la construcción del megatemplo. El testimonio deteriora la imagen pública de la iglesia y alimenta especulaciones sobre lavado de dinero. Incluso, alimenta creencias mágicas sobre el manejo de las finanzas personales, del tipo “óreme pastor que tengo que pagar la tarjeta”.

“La mayoría de los templos evangélicos se hicieron a pulmón, con mucho esfuerzo, con donaciones voluntarias y genuinas de los miembros, que quisieron ver crecer su iglesia, en pocas ocasiones con donaciones del exterior o de terceros, pero alguien que no conoce puede interpretar que se fuerza o presiona a la gente para las donaciones, o que se está lavando dinero”, asegura un pastor por lo bajo.

Cultos en los que hay milagros, imposición de manos, personas que se caen al suelo, pastores que soplan en la cara de los fieles, o que rebolean el saco, en una suerte de helicóptero humano para llegar a más personas más rápido durante una ministración, son expresiones que se volvieron frecuentes en el mundo evangélico, aunque no son aceptadas ni promovidas por todas las iglesias.

“La teología de la prosperidad tiene sus raíces a mediados del siglo pasado y básicamente consiste en pensar que Dios está interesado en nuestra prosperidad económica y para que esto se cumpla se requiere proclamar la prosperidad, el poder de la palabra dicha y sembrar para ello. Se usan textos bíblicos sacados de contexto. Se piensa que tanto la palabra como la siembra obran casi mágicamente. Sin embargo, el mayor peligro de esta teología es que ha dado lugar a todo tipo de exageraciones y prácticas deshonestas de parte de los predicadores. Por lo general la gente, en su afán de prosperar, termina cayendo en la trampa y pueden perder todos sus bienes. Esto hace desastres”, advierte Saracco.

“Claro que creemos en los milagros. Existen. Pero no son caramelos que están en el bolsillo del pastor. Prometer y hacer como que se reparten a voluntad es un grave error. Hay que advertir a la gente que tome muchos recaudos para evitar no caer en manos de estafadores”, dice Deiros.

“Mucha gente me preguntó en estos días si el milagro de los dólares es cierto. No puedo dar fe de eso. Y está bien que la gente cuestione. Los milagros tienen que ser puestos a prueba. ¿Dios hace milagros? Sí. Pero no vivimos de milagro en milagro. ¿Para qué son los milagros? Puedo usarlos para construir fe en el corazón de la gente. O puedo usarlos para manipular y levantar un espacio de poder. Vemos con preocupación que algunos los usan para construir su propio imperio. O para obtener riquezas personales. El apóstol Pablo enseñó que cualquier experiencia religiosa debe ser juzgada dentro del contexto de la palabra de Dios. Y ese es uno de los principios fundamentales del protestantismo: la autoridad suprema de la Palabra de Dios, que está por encima de cualquier cosa. La iglesia es un cuerpo, y no personas aisladas. Y ahí tenemos que señalar el peligro que significan los ministerios aislados”, explica Saracco.

“Se generó mucha atención sobre el evento del sábado porque fue la primera vez en 200 años que un presidente visita una iglesia evangélica”, explica Carnival. “En el territorio hoy emerge el pastor como un referente de acompañamiento espiritual, social. No es noticia para nosotros, pero sí para los medios. No venimos de Marte o de la Luna. Estamos acá enclavados en el país. Entonces hay como un descubrimiento de la visibilidad que el evangélico está teniendo. Los porcentajes son altísimos. A mí me toca liderar la capellanía en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De 1800 cadetes, 900 asisten a las reuniones de capellanía cada semana. Hace dos semanas se bautizaron 374 cadetes. Para algunos es un descubrimiento. Y se sorprenden. Pero no es nuevo. La iglesia evangélica fue por muchos años marginada, postergada y perseguida. No tenía un cementerio donde enterrar a sus muertos. Por eso, para muchos evangélicos esto fue como una reivindicación”, agrega.

