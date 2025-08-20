Radio TV Valle Viejo
Vélez le ganó 2-0 a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

En un día con la lluvia como protagonista, Vélez afrontó una verdadera final y venció a Fortaleza por 2-0 en el estadio José Amalfitani para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de haber igualado sin goles en el compromiso de ida desarrollado en el Arena Castelao de Brasil. Espera por Racing o Peñarol en la siguiente instancia.

Fiel a su historia, la lluvia le cayó bien a Vélez para agrandar su épica copera y pisó fuerte ante Fortaleza en el José Amalfitani para vencerlo por 2-0 y meterse en los cuartos de final de la Libertadores tras el 0-0 de la ida. El equipo de Guillermo Barros Schelotto salió con todo a ser protagonista y a la media hora de juego ya había logrado la ventaja definitiva gracias a los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván. Los desconcertados brasileños abusaron del recurso del tiro de media distancia y se toparon con Tomás Marchiori. El Fortín espera ahora por Peñarol, que había sido segundo en su grupo por diferencia de gol, o Racing.

    El Parque Industrial El Pantanillo incorporó un nuevo espacio productivo con la inauguración de la planta de la firma ABC Construcciones, la que estará destinada principalmente para la construcción de módulos habitacionales con particularidades sustentables. El acto contó con las presencias del gobernador Raúl Jalil, los ministros de Gobierno y de Desarrollo Productivo, Fernando Monguillot…

    En un día con la lluvia como protagonista, Vélez afrontó una verdadera final y venció a Fortaleza por 2-0 en el estadio José Amalfitani para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de haber igualado sin goles en el compromiso de ida desarrollado en el Arena Castelao de Brasil. Espera por Racing o Peñarol en la siguiente instancia. Fiel a su…

    En el Palacio Tomás A. Ducó, por la vuelta de los octavos de final, el Globo perdió 3-1 ante el Blanco de la Montaña y quedó afuera del certamen internacional con un global de 4-1 en favor de los colombianos. Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 al perder 3-1 ante Once Caldas en…

    En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, encabezaron la entrega de luminarias a municipios destinados a fortalecer la urbanización de las jurisdicciones. Los intendentes presentes fueron Ariel Ojeda (El Alto), Érica Inga (Santa María), Omar Soria (Huillapima), Ernesto Andrada (Tinogasta) y Mario Sosa (Tapso), y también participó de la…

    El comentario de un hombre luego de la visita a un restaurante desató la polémica, ya que la reseña que dejó desató la reacción del dueño del lugar, quien no podía creer los cuestionamientos. Un hombre tituló una reseña de Google a un restaurante de Palermo, como “Ideal para homeless”. El usuario identificado como Alex Bonifacio se quejó porque el…

    El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, recibió este martes a representantes de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca (FECLISA), con quienes dialogó sobre la actualización de valores de prestaciones brindadas por los centros de salud de la provincia. Al respecto, y respetando los acuerdos alcanzados con…