Vélez le ganó 2-0 a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Fiel a su historia, la lluvia le cayó bien a Vélez para agrandar su épica copera y pisó fuerte ante Fortaleza en el José Amalfitani para vencerlo por 2-0 y meterse en los cuartos de final de la Libertadores tras el 0-0 de la ida. El equipo de Guillermo Barros Schelotto salió con todo a ser protagonista y a la media hora de juego ya había logrado la ventaja definitiva gracias a los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván. Los desconcertados brasileños abusaron del recurso del tiro de media distancia y se toparon con Tomás Marchiori. El Fortín espera ahora por Peñarol, que había sido segundo en su grupo por diferencia de gol, o Racing.